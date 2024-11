Győzelem Villachban, továbbra is vezet a Fehérvár az osztrák jégkorongbajnokságban

A két csapat ebben az idényben egyszer már összecsapott egymással, akkor Székesfehérváron az Alba Arénában 2–0-ra nyert a Fehérvár. A tabella alapján ezúttal is a a magyar együttes számított a találkozó esélyesének, hiszen a Fejér vármegyeiek álltak a forduló előtt az első helyen, míg a Villach a tizediken. Ám az osztrákok az elmúlt öt mérkőzésükből négyszer nyertek, így jó formának örvendtek.

A találkozót nagy lendülettel kezdte a Volán, többször is beszorultak a hazaiak, ám a vezetést nem sikerült megszereznie. Az idő előrehaladtával kiegyenlítettebbé vált az összecsapás, mindkét kapusnak akadt dolga. A harmad közepén emberelőnybe került a Villach, de sikerült kibekkelni a hátrányt, majd a játékrész utolsó perceiben négy a négy ellen Erdély Csanád és Anze Kuralt is betalálhatott volna, de Jean-Philippe Lamoureux védeni tudott. Alexander Rauchenwald lehetőségénél Horváth Dominik reflexére is szükség volt, ám az utolsó minutumban ő sem tudott segíteni. Nikita Scherbak lőtte rá takarásból, a magyar kapus csak a kapuvasra tudta tolni a korongot, ám az onnan a kapuba vágódott.

A szünet után közvetlenül aktívabban játszottak az osztrákok, Horváthnak fejjel is kellett hárítania, aztán a Fehérvár is felvette az utazósebességet, voltak is lehetőségek Lamourex kapujánál, ám ezek kimaradtak. Hat perc elteltével Sebők Balázs betalált, ám ez már sípszó után történt – ezúttal a Villach kapusát találták fejbe, a sisak is leesett róla. Fél perccel később azonban már nem úszta meg a Villach, Anze Kuralt vitte be lendületből a pakkot a támadóharmadba, kiharcolta magának a lövőhelyzetet, a kapus ezt még fogta, de a lecsorgót Sebők bevágta. Élvezetes mérkőzést produkált a két gárda, mindkét oldalon adódtak bőven helyzetek. A játékrész derekán megszerezte a vezetést a Volán, az egész találkozón jól mozgó első sor villant. A vendégek szépen járatták a pakkot, majd Sebők került tiszta helyzetbe, Lamoureux mellett elhúzva juttatta kapuba a korongot. Kicsivel később emberelőnyben válaszolt a Villach, Maximilian Rebernig lőtt be egy kipattanót, ismét döntetlen volt az állás.

A harmadik harmad elején emberelőnyt kellett kivédekeznie a Fehérvárnak, nyomtak a hazaiak, Magosi Bálint bevetődve blokkolt, kiegészüléskor Tim Campbell ugrott ki, de a ziccert fogta Lamoureux. Öt az öt ellen mindkét csapat jobban odafigyelt a védekezésére, kevesebb helyzetet láthatott a közönség. A játékrész közepén kétszer is öt a négy ellen támadtak a kék-fehérek, és a második, négyperces előnyben Hári János szépen kilőtte a felső sarkot. Rákapcsoltak az osztrákok, de a fehérváriak okosan tartották a korongot, több gól már nem esett, így a Hydro Fehérvár AV19 3–2-re nyert a Villach otthonában, és továbbra is vezeti az ICEHL-t.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

EC IDM WARMEPUMPEN VSV–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

Villach, 3102 néző. V: Zrnic (szlovén), Seewald, Miodl, Bärnthaler (osztrákok)

VILLACH: Lamoureux – Katic, MacPherson (1) / Lindner, Vallant / Wall, Holway / Wetzl – Rebernig 1, Hancock, J. Hughes (1) / Richter, Rauchenwald (1), Lanzinger / van Nes, Prodinger, Coatta / Scherbak 1, Maxa, Wallenta. Edző: Tray Tuomie

FEHÉRVÁR: HORVÁTH D. – Atkinson (1), Campbell / Gaunce, Messner (1) / Stipsicz, Stajnoch / Csollák – SEBŐK 2 (1), HÁRI 1 (1), KURALT (2) / Erdély, Brown, Magosi / Ambrus G., Kulmala, Terbócs / Dobos, Németh, Mihály. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 33–28

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Az emberelőnyös gólunk döntőnek bizonyult, izgalmas mérkőzést láthattak a szurkolók. A Villach nagy energiával játszott, rengeteget korcsolyázott, veszélyesek voltak a kontrái, ezért figyelnünk kellett arra, hogyan mozgunk a pálya közepén, a támadók visszazártak segítendő a védekezést. Sok kiállítást szedtünk össze a mérkőzés első felében. Az első harmadban meggyűlt a bajunk a Villach letámadásával, a harmadik játékrészben az emberelőnyös egységünk a lehető legjobbkor talált be. Az utolsó perceket okosan menedzseltük, megtaláltuk a módját, hogyan nyerjük meg a meccset. Nagyszerű csapatmunka eredménye a győzelem.

További eredmények

Vorarlberg–Linz 0–2

Asiago–Innsbruck 5–6 – hosszabbításban

Bozen Südtirol–Olimpija Ljubljana 2–1 – szétlövéssel