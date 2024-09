Visszavonult a játéktól Benk András válogatott jégkorongozó

A Facebook-oldalán szombaton közölte, hogy eljött a pillanat, hogy szögre akassza a korcsolyáját.

„Csodálatos karriert futhattam be jégkorongozóként az elmúlt 33 évben, ami amilyen hosszúnak hangzik, olyan gyorsan elrepült. Rengeteg értékes embert ismerhettem meg ezen a hosszú úton, sokukkal nem csak csapattársak, barátok is lettünk. Nagyon hálás vagyok a családomnak, akik mindig támogattak abban, hogy a legjobb helyen hokizhassak gyerekként, legyen az Dunaújvárosban, Budapesten vagy éppen Svédországban, mindig hoztak-vittek, hogy több pihenőidőm legyen, és hogy a maximumot tudjam kihozni magamból, háttérbe szorítva ezzel saját mindennapjaikat” – fogalmazott Benk András, aki szeptember 3-án ünnepelte 37. születésnapját. Hozzátette: most a civil pálya felé veszi az irányt, a jövőben pedig ki tudja, mit hoz még a sors.

Az ötszörös magyar bajnok Benk 165-ször szerepelt a magyar válogatottban, és tagja volt a 2008-as szapporói divízió I/A világbajnokságon a történelmi feljutást kiharcoló együttesnek. Az akkori csapatból így már csak a debreceni kapus, Hetényi Zoltán aktív.