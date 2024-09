Továbbra is nyeretlen az FTC a jégkorong Erste Ligában

A második forduló első találkozóján az első fordulóban meglepetés vereséget szenvedő Ferencváros a BJAHC-t fogadta. A magyar bajnoki címvédő az első harmadot 3–1-re nyerte, a másodikat viszont 3–0-ra elbukta. A záró játékrészben végül Luke Santerno 56. percben szerzett góljával nyert a BJA, a Ferencváros tehát két gólgazdag vereséggel indított a bajnokságban. A hazaiaknál Robbie Payne három gólt szerzett, míg a vendégeknél Sofron István, Szabó Bence és Schlekmann Márk is három ponttal fejezte be a találkozót.

A DVTK ugyan kétszer is egyenlített, az Újpest harmadik góljára már nem volt válasza, így az UTE hazai közönség előtt szerezte meg idénybeli első győzelmét. A FEHA19 is megszerezte első győzelmét a második találkozóján. A Dunaújvárosi Acélbikák a második harmadban fordított, a fehérváriak az utolsó játékrészben háromszor is betaláltak, ezzel 5–3-ra behúzták a találkozót.

A két ével ezelőtti bajnok Gyergyő is vasárnap mutatkozott be. A címvédő Gyergyó az előző játéknap 5–0-ra nyert a Csíkszereda ellen, ezúttal viszont vereséget szenvedtek. Owen Williams első két góljára még jött válasz a hazaiaktól, a harmadikra már nem, az 59. percben Radim Valchar végleg eldöntötte a találkozót.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

FTC-Telekom–Budapest JAHC 5–6 (3–1, 0–3, 2–2)

UTE–DVTK Jegesmedvék 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)

Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák 5–3 (1–1, 1–2, 3–0)

