Fiatal magyar bírót is meghívtak az NHL hivatalos táborába

Mindig az volt Gebei Péter álma, hogy az NHL-ben fújhassa a sípot, de egy idő után belátta, már túl idős ahhoz, hogy ez valóra váljon. Nem akart olyan álmokat kergetni, amik nem reálisak, végül a hasonlóan nívós KHL-be került. A tengerentúli profizmus viszont továbbra is vonzotta, jelentkezett egy képzésre Torontóban, amely a különböző jégen előforduló szituációk elemzését tanította, és sikeresen levizsgázott a tananyagból. Ennek a képesítésnek közvetlen hasznát ugyan nem vehette Észak-Amerikában, de az ottaniaknak annyira tetszett, hogy önszorgalomból képzi magát, hogy a jó szakmai kapcsolat azóta is megmaradt. Ezután került az MJSZ játékvezetői testületének élére, de az NHL-es kötődésű ismerőseivel folyamatosan levelezett, vitatkozott, tanakodott szakmai kérdéseken. Két évvel ezelőtt az NHL hivatalos táborában is vendégül látták, amelynek mintájára végül életre hívta a Summer Exposure Combine-t is. A barátság és a jégkorong iránti szeretet pedig azóta is arra sarkallja az amerikai kollégákat, hogy anyagi profit nélkül is fejlesszék kedvenc sportágukat, ahogy csak tudják.