Izgalmas meccsre számít a norvég kézikapitány a magyarok ellen



Ártatlan szemmel nézett a hajnal a magyar női kézilabda-válogatottra a Liszt Ferenc repülőtéren, a csapat kora reggel repült Bukarestbe, ahol a hét végén az Európa-kupa négyes döntőjében szerepel. Ennek a sorozatnak a mezőnyét az előző kontinenstorna első három helyezettje (Norvégia, Dánia és Magyarország), valamint az év végi Európa-bajnokság öt rendezője (Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország) alkotta, a négy közé a magyar együttes mellett a norvég, a dán és a román jutott. A mieink szombaton a norvégok ellen lépnek pályára kora délután, míg a másik ágon a házigazdák a Helle Thomsen, Bojana Popovics páros által irányított dánokkal mérkőznek meg.

Golovin Vlagyimir előzetesen kijelölt keretében kisebb változások történtek, Albek Annát megműtötték, míg Kukely Anna megsérült, utóbbi helyére Kajdon Blanka került be. A norvégokkal legutóbb 2025 novemberében, a világbajnokságot megelőzően találkozott csapatunk, az északiak akkor 33–27-re győztek, és később megnyerték a vb-t.

„A válogatotthoz mindig nagyon jó érzésekkel jövök, ez egy remek társaság és kiváló a hangulat – fogalmazott lapunknak Simon Petra, a magyar válogatott irányítója. – Öt hónapja nem találkoztunk, így hasznos lesz ez a hét arra, hogy összeszokjunk, alkalmazkodnunk kell egymáshoz és az itteni rendszerhez, amelyben működünk.”

A válogatott idén eddig négy mérkőzést játszott, márciusban oda-vissza kikapott a dánoktól, míg áprilisban a cseheket és a törököket legyőzte. A mostani hétvége azért is fontos, hiszen az év végi Eb-n mindhárom másik válogatottal találkozhatunk a középdöntőben. Simon szerint nem szabad megijedni az ellenféltől.

„Nagy erőpróba lesz a norvégok elleni mérkőzés az elődöntőben. Nem szabad úgy belemenni az ilyen mérkőzésekbe, hogy csak essünk túl rajta, minden csapatnak van esélye a másik ellen, mindig a napi forma számít. Norvégia valóban címvédő az összes sorozatban, de nagyon sok játékosával gyakran találkozunk, hétről hétre megmérkőzünk a Bajnokok Ligájában, vannak, akik Magyarországon játszanak, és nem érzem őket annyira távol attól, amit mi, magyar kézilabdázók tudunk. Összességében úgy gondolom, hogy van esélyünk ellenük, minden meccsnek úgy kell nekimenni, hogy minél jobban teljesítsünk és nyerjünk.”

A norvégokat legutóbb 2014. december 17-én vertük meg, a magyar-horvát közös rendezésű Eb-n 29–25-ös győzelmet arattunk Debrecenben. Ellenfelünk akkori keretéből ketten (Nora Mörk és Silje Solberg-Östhassel) is szerepelnek Ole Gustav Gjekstad aktuális együttesében.

„Nagyon örülnénk, ha döntőt játszhatnánk, arra mindenki felkapná a fejét. Ha nem sikerül, akkor is mindenképp éremmel térnénk haza. Azonban az elsődleges cél a finálé” – tette hozzá Simon.

Szombati ellenfelünk az összes nemzetközi sorozat címvédőjeként várja a bukaresti négyes döntőt, a norvégok ugyanis 2024-ben megnyerték az olimpiát és az Európa-bajnokságot is, míg tavaly a világbajnokságon is diadalmaskodtak, immáron Ole Gustav Gjekstad vezetésével, aki 2025 elején vette át a válogatottat a nagy előd Thórir Hergeirssontól.

„Öt hónap után találkozunk, újra össze kell hozni a csapatot. Megfelelően alakulunk, óvatosan, lassan, de a helyes irányba haladunk, bár akad még miben javulni az Eb-re. Jól érzem magam, kiváló csapattal dolgozhatok együtt a pályán és azon kívül. Már várom az újabb kihívást, izgalmas mérkőzésre számítok a magyarok ellen, aztán meglátjuk, vasárnap ki lesz az ellenfelünk” – idézi Gjekstadot a norvég szövetség honlapja.

A norvégok aktuális keretében öt olyan játékos található, aki magyar klubcsapatot erősít. A győriek keretéből Kristine Breistöl, Kari Brattset-Dale, Emilie Hovden és Thale Rushfeldt Deila kapott meghívót, míg az FTC beállója, Vilde Ingstad is szerepel.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT

13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Dánia–Románia

HELYOSZTÓ, VASÁRNAP

13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: döntő (Tv: M4 Sport)

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)

Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir