Ligue 1: csak ikszelt otthon az Auxerre-rel a Brest

A PSG-től elszenvedett 3–0-s BL-vereség után három nappal már tényleges hazai pályáján fogadta a 8. helyezett Brest a legutóbbi tíz meccsén nyeretlen Auxerre-t.

A vendégek a vártnál sokkal jobban megnehezítették házigazdájuk dolgát, amely többet birtokolta a labdát és valamivel többet is próbálkozott, de a veszélyesebb helyzetek az Auxerre előtt adódtak, s Gaëtan Perrin góljával meglepetésre a 18. percben vezetést is megszerezte a vendégcsapat egy védelmi hibát kihasználva. A nem sokkal később megsérült Ibrahim Szalahot váltó Mama Baldé viszont nagyon elemében volt, s a 37. percben gólt is szerzett, de les miatt érvénytelenítették a hazaiak találatát.

A Brest érvényes gólt csak egy óra játék után tudott szerezni, amikor Abdoulaye Ndiaye egyenlített egy szerencsés találattal, de a hazaiak nem dőlhettek hátra. Sőt! Az utolsó negyedórára fordulva Perrin a második gólját is megszerezte, de erre már hamarabb, öt perccel később jött a Brest válasza Ludovic Ajorque révén.

A hajrá pedig már csak helyzeteket hozott, gólt nem, így a Brest pontszámban nem tudott felzárkózni a nemzetközi kupaindulást érő helyek közelébe, míg az Auxerre nyeretlenségi sorozata már 11 meccsesre duzzadt.

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

Brest–Auxerre 2–2 (A. Ndiaye 60., Ajorque 79., ill. G. Perrin 18., 74.)

Február 15., szombat

17.00: Olympique Marseille–Saint-Étienne

19.00: Monaco–Nantes

21.05: Toulouse–Paris SG

Február 16., vasárnap

15.00: Montpellier–Lyon

17.15: Lens–Strasbourg

17.15: Reims–Angers

17.15: Le Havre–Nice

20.45: Rennes–Lille