Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Egy óra csúszással, de elkezdődött a Mexikó–Anglia mérkőzés
B. A. P.
0
Tetszik
2026.07.06. 03:00
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Anglia
Mexikó
Foci vb 2026
2 órája
Vb 2026, nyolcaddöntő: Mexikó–Anglia 2–3
Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de még a szünet előtt jött a mexikói válasz.
ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!
foci vb 2026
Anglia
Mexikó
0 Komment
Legfrissebb hírek
Kane-tizenegyesre Raúl Jiménez-büntető – őrület az Aztékban
Foci vb 2026
14 perce
Videók: gólözön a szünet előtt – Bellingham 99 másodperc alatt duplázott, majd jött Quinones
Foci vb 2026
26 perce
Bellingham duplájával Anglia vezet Mexikó ellen az Aztékban – félidő
Foci vb 2026
58 perce
Ha bárkiben kérdés lett volna...
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026, nyolcaddöntő: Mexikó–Anglia 2–3
Foci vb 2026
2 órája
Már 24 éve várnak a brazilok európai nemzet elleni sikerre a vb-n...
Foci vb 2026
2 órája
Carlo Ancelotti elmondta, Vinícius Júnior nincs az első öt legjobb büntetőlövő opció között
Foci vb 2026
2 órája
Carlo Ancelotti az elmúlt 36 év legrosszabb vb-szereplése ellenére megdicsérte a brazil válogatottat
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik