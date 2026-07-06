Nemzeti Sportrádió

Egy óra csúszással, de elkezdődött a Mexikó–Anglia mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.07.06. 03:00
Címkék
foci vb 2026 Anglia Mexikó
Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026, nyolcaddöntő: Mexikó–Anglia 2–3

Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de még a szünet előtt jött a mexikói válasz.

 

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