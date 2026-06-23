Vb 2026: Portugália–Üzbegisztán 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 0–0
Houston, Houston Stadion. Vezeti: Dzsalal Dzsajed (marokkói)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha, J. Neves – Neto, B. Fernandes, Félix – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
A kispadon: José Sá, Rui Silva (kapusok), Semedo, T. Araújo, Dalot, Inácio, Nunes, S. Costa, B. Silva, R. Neves, Guedes, Trincao, G. Ramos, Leao, F. Conceicao
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – Karimov, Hamrobekov, Shukurov, Nasrullayev – Fayzullayev, Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)
A kispadon: Ergashev, Yusupov (kapusok), Olmasaliyev, Sayfiyev, Alijonov, Orozov, Eshmurodov, Mozgovoy, Amonov, Iskanderov, Hamdamov, Orunov, Jiyanov, Esanov, Sergeyev
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Otkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)
Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrux Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), 24 Behruz Karimov (Surkhon), 26 Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Olmasaliyev (AGMK)
Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), 10 Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Orunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiyev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)
Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)
Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)