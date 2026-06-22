Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: ételfutártól rendeltek az elégedetlenkedő szenegáliak; gond volt a kapitány szerződésével is

P. K.P. K.
2026.06.22. 13:26
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Pape Thiaw szövetségi kapitány a hírek szerint február óta fizetés és szerződés nélkül irányította a szenegáli válogatottat (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 vb 2026 Pape Thiaw Norvégia Szenegál
Több probléma is szóba került a norvégok elleni vb-meccsre készülő szenegáli válogatott mérkőzés előtti sajótájékoztatóján.

 

 

A szenegáliak sajtótájékoztatóján az újságírók rákérdeztek Mory Diaw kapusnál arra, igazak-e a Sports News Africa értesülései, miszerint a csapatból többen is panaszkodtak a New Jersey-i bázisuk felszereltsége miatt, és voltak akik nem voltak elégedettek az ellátással, ezért futárral rendeltek maguknak ételt. Továbbá a hírek szerint a játékosok kiemelkedő bónuszra számítanak a szenegáli szövetségtől, ami miatt szintén kisebb feszültség alakult ki, mert ezzel kapcsolatban sem adott pontos tájékoztatást a szövetség. 

„Vannak dolgok, amit a csapaton belül megbeszéltünk, de ez nem befolyásolja a céljainkat. Profik vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy képviseljük a hazánkat” – adott kitérő választ a felvetésekre a Le Havre kapusa (a magyar válogatott Loic Nego csapattársa), nem cáfolta a sajtóhíreket. 

Pape Thiaw szövetségi kapitányt pedig a szerződéséről faggatták az újságírók.

„A szerződésemmel kapcsolatos probléma elhúzódott, de megoldódott. Nem a pénzről van szó, hanem elvekről és a kölcsönös tiszteletről” – fogalmazott a szakember annak kapcsán, hogy a hírek szerint februárban lejárt a szerződése, és azóta fizetés és új szerződés nélkül dolgozott.  

Thiaw a norvégok elleni meccs kapcsán arról beszélt még, hogy nem Erling Haaland ellen dolgoztak ki külön taktikát, hanem a norvég válogatott egészével szemben.

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KEZDÉS: kedd, 02.00. A norvég válogatott tagjai arra számítanak, hogy egyéni és csapatjátékban is javulnak az Irak elleni mérkőzéshez képest.
1. Norvégia

1

1

4–1

+3 

3   

2. Franciaország

1

1

3–1

+2 

3   

3. Szenegál

1

1

1–3

–2 

0   

4. Irak

1

1

1–4

–3 

0   

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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