Vb 2026: ételfutártól rendeltek az elégedetlenkedő szenegáliak; gond volt a kapitány szerződésével is
A szenegáliak sajtótájékoztatóján az újságírók rákérdeztek Mory Diaw kapusnál arra, igazak-e a Sports News Africa értesülései, miszerint a csapatból többen is panaszkodtak a New Jersey-i bázisuk felszereltsége miatt, és voltak akik nem voltak elégedettek az ellátással, ezért futárral rendeltek maguknak ételt. Továbbá a hírek szerint a játékosok kiemelkedő bónuszra számítanak a szenegáli szövetségtől, ami miatt szintén kisebb feszültség alakult ki, mert ezzel kapcsolatban sem adott pontos tájékoztatást a szövetség.
„Vannak dolgok, amit a csapaton belül megbeszéltünk, de ez nem befolyásolja a céljainkat. Profik vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy képviseljük a hazánkat” – adott kitérő választ a felvetésekre a Le Havre kapusa (a magyar válogatott Loic Nego csapattársa), nem cáfolta a sajtóhíreket.
Pape Thiaw szövetségi kapitányt pedig a szerződéséről faggatták az újságírók.
„A szerződésemmel kapcsolatos probléma elhúzódott, de megoldódott. Nem a pénzről van szó, hanem elvekről és a kölcsönös tiszteletről” – fogalmazott a szakember annak kapcsán, hogy a hírek szerint februárban lejárt a szerződése, és azóta fizetés és új szerződés nélkül dolgozott.
Thiaw a norvégok elleni meccs kapcsán arról beszélt még, hogy nem Erling Haaland ellen dolgoztak ki külön taktikát, hanem a norvég válogatott egészével szemben.
|1. Norvégia
1
1
–
–
4–1
+3
3
|2. Franciaország
1
1
–
–
3–1
+2
3
|3. Szenegál
1
–
–
1
1–3
–2
0
|4. Irak
1
–
–
1
1–4
–3
0
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
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