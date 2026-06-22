Vb 2026: ételfutártól rendeltek az elégedetlenkedő szenegáliak; gond volt a kapitány szerződésével is

A szenegáliak sajtótájékoztatóján az újságírók rákérdeztek Mory Diaw kapusnál arra, igazak-e a Sports News Africa értesülései, miszerint a csapatból többen is panaszkodtak a New Jersey-i bázisuk felszereltsége miatt, és voltak akik nem voltak elégedettek az ellátással, ezért futárral rendeltek maguknak ételt. Továbbá a hírek szerint a játékosok kiemelkedő bónuszra számítanak a szenegáli szövetségtől, ami miatt szintén kisebb feszültség alakult ki, mert ezzel kapcsolatban sem adott pontos tájékoztatást a szövetség.

„Vannak dolgok, amit a csapaton belül megbeszéltünk, de ez nem befolyásolja a céljainkat. Profik vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy képviseljük a hazánkat” – adott kitérő választ a felvetésekre a Le Havre kapusa (a magyar válogatott Loic Nego csapattársa), nem cáfolta a sajtóhíreket.

Pape Thiaw szövetségi kapitányt pedig a szerződéséről faggatták az újságírók.

„A szerződésemmel kapcsolatos probléma elhúzódott, de megoldódott. Nem a pénzről van szó, hanem elvekről és a kölcsönös tiszteletről” – fogalmazott a szakember annak kapcsán, hogy a hírek szerint februárban lejárt a szerződése, és azóta fizetés és új szerződés nélkül dolgozott.

Thiaw a norvégok elleni meccs kapcsán arról beszélt még, hogy nem Erling Haaland ellen dolgoztak ki külön taktikát, hanem a norvég válogatott egészével szemben.