Nemzeti Sportrádió

Az eddig gól nélküli törökök háromszor is betaláltak az amerikaiaknak – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.26. 04:17
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Törökország a harmadik meccsen megszerezte első gólját a világbajnokságon Güler (8) révén (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 Arda Güler gólvideó Törökország
A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjában a társházigazda Egyesült Államok Auston Trusty góljával szerzett vezetést Törökország ellen. A tizedik perc végén aztán Arda Güler révén jött az egyenlítés, ez volt a törökök első gólja az idei vb-n. Az európaiak aztán fordítottak, de a második félidő elején az amerikaiak is egyenlítettek. A 3–2-es végeredményt Kaan Ayhan állította be a 98. percben.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖGLET UTÁN SZERZETT VEZETÉST

ARDA GÜLER SZEREZTE AZ ELSŐ TÖRÖK GÓLT

BŐ FÉL ÓRA JÁTÉK UTÁN FORDÍTOTT TÖRÖKORSZÁG

A MÁSODIK FÉLIDŐ ELEJÉN HAMAR EGYENLÍTETTEK AZ AMERIKAIAK

A 98. PERCES GÓLLAL NYERT TÖRÖKORSZÁG

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Arda Gülerék fordítottak az első félidőben, aztán egyenlítettek a társházigazdák, de a 98. percben Ayhan eldöntötte a meccset.

 

 

Egyesült Államok foci vb 2026 Arda Güler gólvideó Törökország
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