Az eddig gól nélküli törökök háromszor is betaláltak az amerikaiaknak – videó

A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjában a társházigazda Egyesült Államok Auston Trusty góljával szerzett vezetést Törökország ellen. A tizedik perc végén aztán Arda Güler révén jött az egyenlítés, ez volt a törökök első gólja az idei vb-n. Az európaiak aztán fordítottak, de a második félidő elején az amerikaiak is egyenlítettek. A 3–2-es végeredményt Kaan Ayhan állította be a 98. percben.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖGLET UTÁN SZERZETT VEZETÉST ARDA GÜLER SZEREZTE AZ ELSŐ TÖRÖK GÓLT BŐ FÉL ÓRA JÁTÉK UTÁN FORDÍTOTT TÖRÖKORSZÁG A MÁSODIK FÉLIDŐ ELEJÉN HAMAR EGYENLÍTETTEK AZ AMERIKAIAK A 98. PERCES GÓLLAL NYERT TÖRÖKORSZÁG ONLIVE KÖZVETÍTÉS ITT!