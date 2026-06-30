Nemzeti Sportrádió

Német és holland kiesés, brazil továbbjutás – három meccs, hét gól, két tizenegyespárbaj egy helyen

K. Zs.K. Zs.
2026.06.30. 07:07
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Német és holland szomorúság: Nick Woltemade (11) kihagyta, Wout Weghorst (9) berúgta, a következmény mégis ugyanaz – kiesés (Fotók: Getty Images)
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Magyar idő szerint hétfő este, kedd hajnalban három mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában: Brazília, Paraguay és Marokkó bejutott a legjobb 16 közé, Japán, Németország és Hollandia kiesett. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés összefoglalója, benne Gabriel Martinelli 96. percbeli győztes gólja, valamint a két nagy európai futballnemzet vesztét okozó két tizenegyespárbaj – íme!

BRAZÍLIA–JAPÁN 2–1

Videós összefoglaló itt!

PARAGUAY–NÉMETORSZÁG 1–1 – 11-esekkel 4–3

Videós összefoglaló itt!

MAROKKÓ–HOLLANDIA 1–1 – 11-esekkel 3–2

Videós összefoglaló itt!

 

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