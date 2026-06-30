Német és holland kiesés, brazil továbbjutás – három meccs, hét gól, két tizenegyespárbaj egy helyen

Magyar idő szerint hétfő este, kedd hajnalban három mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában: Brazília, Paraguay és Marokkó bejutott a legjobb 16 közé, Japán, Németország és Hollandia kiesett. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés összefoglalója, benne Gabriel Martinelli 96. percbeli győztes gólja, valamint a két nagy európai futballnemzet vesztét okozó két tizenegyespárbaj – íme!