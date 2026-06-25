Maradona vb-búcsúja meglehetősen nagy döbbenetet váltott ki

Vb-öröknaptárunk szerkesztése közben sokszor építünk Diego Maradona zsenialitására – ma sem tehetünk másképp. A néhai argentin legenda 1986-ban ezen a napon, június 25-én két káprázatos gólt lőtt Belgiumnak, amivel berepítette csapatát a torna döntőjébe, nyolc évvel későbbi fellépésének emléke viszont szomorúbb – akkor játszott utoljára a válogatottban, és búcsúja meglehetősen nagy döbbenetet váltott ki…