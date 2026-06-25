Nemzeti Sportrádió

Maradona vb-búcsúja meglehetősen nagy döbbenetet váltott ki

R. P.R. P.
2026.06.25. 17:42
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foci vb 2026 vb 2026 Diego Maradona

Vb-öröknaptárunk szerkesztése közben sokszor építünk Diego Maradona zsenialitására – ma sem tehetünk másképp. A néhai argentin legenda 1986-ban ezen a napon, június 25-én két káprázatos gólt lőtt Belgiumnak, amivel berepítette csapatát a torna döntőjébe, nyolc évvel későbbi fellépésének emléke viszont szomorúbb – akkor játszott utoljára a válogatottban, és búcsúja meglehetősen nagy döbbenetet váltott ki…

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Maradona a mennyben, majd a pokolban – vb-videók

VB-ÖRÖKNAPTÁR. Botrányos német–osztrák passzolgatás Gijónban • David Beckham berúgta utolsó válogatott gólját.

 

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