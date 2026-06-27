„Hihetetlen a támdósorunk” – Dembélé a csapategységet dicsérte a csoportgyőzelem után
„Nem szállhatunk el, koncentráltnak kell maradnunk. Ez egy fontos mérkőzés volt, mindenképp meg akartuk nyerni a csoportot. Persze, ami most jön, az egyenes kieséses szakasz, az még fontosabb” – kezdte a mesterhármast szerző Ousmane Dembélé.
„Hihetetlen, milyen támadósorunk van, mindenki minőségi játékerőt képvisel, de fontos, hogy a meghatározó kulcsemberek között megfelelő legyen a kommunikáció. Persze, igaz ez a kispadra is. Jól megértjük egymást, kiváló a csapategység, nincs feszültség, ez pedig kulcs lehet a sikerhez” – tette hozzá a regnáló aranylabdás.
Franciaország másodedzője, Guy Stéphan:
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
NORVÉGIA–FRANCIAORSZÁG 1–4 (1–3)
Boston, Boston Stadium, 64 146 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
NORVÉGIA: Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener (Langas, 66.), Björkan (Pedersen, a szünetben) – Aasgaard, Berg, Thorstvedt (Thorsby, a szünetben) – Bobb (Nusa, 83.), Strand Larsen, A. Schjelderup (Hauge, 83.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 86.), Upamecano (I. Konaté, 76.), Lacroix, Th. Hernandez – M. Koné, Tchouaméni – O. Dembélé (Barcola, 65.), Olise (Cherki, 65.), D. Doué – K. Mbappé (Mateta, 86.). Megbízott szövetségi kapitány: Guy Stéphan
Gólszerző: Aasgaard (21.), ill. O. Dembélé (7., 20., 32.), D. Doué (90+4.)
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Anthony Taylor (angol)
SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 58.), Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye, H. Diarra (P. Gueye, 56.) – I. Mbaye (I. Ndiaye, 56.), L. Camara (N. Jackson, 56.), Mané – I. Sarr (Diao, 81.). Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
IRAK: Baszil (Dzs. Hasszan, a szünetben) – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim (Maknzi, 57.), Bajes, Ikbal (Jakob, 67.), Kaszem (Junusz, 16.) – Al-Hamadi (Juszif, 57.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold
Gólszerző: H. Diarra (4.), I. Sarr (56.), P. Gueye (59., 71.), I. Ndiaye (82.)
Kiállítva: Szulaka (13.)