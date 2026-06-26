Nemzeti Sportrádió

Gigászok csatája az I jelű kvartettben a csoportelsőségért

M. B.M. B.
2026.06.26. 13:56
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Norvégia
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Negyedszer csaphat össze Erling Haaland és Kylian Mbappé

Először csap össze egymással a szenegáli és az iraki válogatott – döntetlen esetén együtt esnek ki, a három pont megszerzése továbbjutást érhet a csoportból.

 

foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Norvégia
Legfrissebb hírek

Az amerikaiak a 2038-as vb-t is megrendeznék

Foci vb 2026
15 perce

Marsch szerint Davies az egyenes kieséses szakaszban visszatérhet

Foci vb 2026
1 órája

Az ecuadori szövetségi kapitány megadta a módját az ünneplésnek

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Negyedszer csaphat össze Erling Haaland és Kylian Mbappé

Foci vb 2026
1 órája

A friss apuka Jérémy Doku nem tud 90 percet vállalni

Foci vb 2026
2 órája

Pelé vb-győztes mezére lehet licitálni

Foci vb 2026
2 órája

Fernando Fernández: A spanyoloknak a stílusuk a legveszélyesebb fegyverük

Foci vb 2026
2 órája

Tchouaméni: Az a küldetésünk, hogy Franciaországot és Didier-t büszkévé tegyük

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik