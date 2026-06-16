Egy nap, két meccs – magángéppel utazik a vb alatt Gianni Infantino

Mint írták, az 56 éves sportvezető a rendkívül megterhelő program ellenére is igyekszik minél több napon át egymás után napi két összecsapást is a helyszínen megtekinteni. A 2022-es katari világbajnokságon az összes mérkőzésen ott volt az elnök, akkor azonban könnyebb dolga volt, tekintve, hogy stadionok közötti legnagyobb távolság mindössze 74 kilométer volt.

Most azonban három országban, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik a tornát, s a 16 stadion között a legnagyobb távolság csaknem 4500 kilométer, nem beszélve az időzónák közötti különbségről.

A környezetvédők már kritikát is megfogalmaztak: a New Weather Institute szervezet minden idők legszennyezőbb sporteseményének nevezte a világbajnokságot, s felhívta a figyelmet arra, hogy torna mintegy 9 millió tonnával egyenértékű szén-dioxid kibocsátással járhat, s ebből 7.7 millió tonna kizárólag a légi közlekedéshez köthető. Ez pedig több mint a négyszerese a 2010 és 2022 között rendezett világbajnokságok átlagának.