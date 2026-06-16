Nemzeti Sportrádió

Egy nap, két meccs – magángéppel utazik a vb alatt Gianni Infantino

T. Z.T. Z.
2026.06.16. 11:57
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Fotó: Getty Images
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FIFA foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke egy, a Qatar Airways által biztosított magángépet használ annak érdekében, hogy egy nap alatt akár két világbajnoki mérkőzést is megtekinthessen – derítette ki a brit The Guardian a szövetséghez közel álló forrásokra hivatkozva.

Mint írták, az 56 éves sportvezető a rendkívül megterhelő program ellenére is igyekszik minél több napon át egymás után napi két összecsapást is a helyszínen megtekinteni. A 2022-es katari világbajnokságon az összes mérkőzésen ott volt az elnök, akkor azonban könnyebb dolga volt, tekintve, hogy  stadionok közötti legnagyobb távolság mindössze 74 kilométer volt.

Most azonban három országban, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik a tornát, s a 16 stadion között a legnagyobb távolság csaknem 4500 kilométer, nem beszélve az időzónák közötti különbségről.

A környezetvédők már kritikát is megfogalmaztak: a New Weather Institute szervezet minden idők legszennyezőbb sporteseményének nevezte a világbajnokságot, s felhívta a figyelmet arra, hogy torna mintegy 9 millió tonnával egyenértékű szén-dioxid kibocsátással járhat, s ebből 7.7 millió tonna kizárólag a légi közlekedéshez köthető. Ez pedig több mint a négyszerese a 2010 és 2022 között rendezett világbajnokságok átlagának.

 

FIFA foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
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