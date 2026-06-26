Dembéléé a második leggyorsabb mesterhármas, ő a harmadik francia triplázó – statisztikák

Ousmane Dembélé a 32. percben kerekítette ki a mesterhármasát; nála korábban csak az osztrák Erich Probst neve mellett állt három gól – ő a Csehszlovákia elleni, 5:0-ra megnyert 1954-es csoportmeccs 24. percében járt mesterhármasnál. (A leggyorsabban végrehajtott mesterhármas továbbra is Kiss Lászlóé: 1982-ből)

Dembélé harmadik góljánál minden francia, beleérve a kapus Mike Maignant is, labdába ért. Ez volt az első ilyen gól ezen a világbajnokságon.

3 - 🇫🇷 Ousmane Dembélé's hat-trick just 32 minutes into today's game is the second earliest a player has scored a FIFA World Cup hat-trick in a match, behind Erich Probst in 1954 for Austria against Czechoslovakia (24 minutes).



Rapid. pic.twitter.com/AV2axSte2F — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

Dembélé a harmadik francia, aki három gólt is elért egy vb-találkozón Just Fontaine (ő 1958-ban kétszer is véghez vitte ezt a bravúrt) és Kylian Mbappé (2022) után.

3 - 🇫🇷 Ils ont inscrit un triplé en Coupe du Monde avec l'équipe de France :



Just Fontaine v 🇵🇾 en 1958

Just Fontaine v 🇩🇪en 1958 (quadruplé)

Kylian Mbappé v 🇦🇷en 2022

Ousmane Dembélé v 🇳🇴en 2026



Historique. pic.twitter.com/NWc4UkUIn0 — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

A franciák mindössze második alkalommal nyerték meg minden csoportmeccsüket a vb-ken, a korábbi egyetlen ilyen alkalom 1998-ban volt, hazai környezetben.

4 - 🇫🇷 La France a terminé en tête de son groupe de Coupe du Monde pour la 4e fois de suite, soit une de plus que lors de ses 12 précédentes apparitions en phase de poules.



Les Bleus ont remporté leurs trois matches de groupe lors d’une même CdM pour la deuxième fois seulement,… https://t.co/m8awoV0Tcz — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

A franciák sorozatban a negyedik vb-meccsükön szereztek legalább három gólt. Ilyenre legutóbb a spanyolok voltak képesek az 1998-as vb-n kezdődött, és a 2002-es vb-n befejeződött szériával.