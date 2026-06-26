Nemzeti Sportrádió

Dembéléé a második leggyorsabb mesterhármas, ő a harmadik francia triplázó – statisztikák

R. P.R. P.
2026.06.26. 23:42
null
Ousmane Dembélé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Norvégia
Mint beszámoltunk róla, a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának záró körének rangadóján Franciaország 4–1-re legyőzte Norvégiát, és ezzel mind a három meccsét megnyerve végzett a kvartett élén. Ousmane Dembélé három gólt lőtt. Érdekességek, statisztikák a meccsről.

Ousmane Dembélé a 32. percben kerekítette ki a mesterhármasát; nála korábban csak az osztrák Erich Probst neve mellett állt három gól – ő a Csehszlovákia elleni, 5:0-ra megnyert 1954-es csoportmeccs 24. percében járt mesterhármasnál. (A leggyorsabban végrehajtott mesterhármas továbbra is Kiss Lászlóé: 1982-ből)

Dembélé harmadik góljánál minden francia, beleérve a kapus Mike Maignant is, labdába ért. Ez volt az első ilyen gól ezen a világbajnokságon.

Dembélé a harmadik francia, aki három gólt is elért egy vb-találkozón Just Fontaine (ő 1958-ban kétszer is véghez vitte ezt a bravúrt) és Kylian Mbappé (2022) után.

A franciák mindössze második alkalommal nyerték meg minden csoportmeccsüket a vb-ken, a korábbi egyetlen ilyen alkalom 1998-ban volt, hazai környezetben.

A franciák sorozatban a negyedik vb-meccsükön szereztek legalább három gólt. Ilyenre legutóbb a spanyolok voltak képesek az 1998-as vb-n kezdődött, és a 2002-es vb-n befejeződött szériával.

Foci vb 2026
2 órája

Dembélé főszereplésével a franciák simán nyerték a csoportrangadót a norvégok ellen

A franciák hibátlanul nyerték meg az I-csoportot, a büntetőt is elhibázó norvégok a második helyen jutottak tovább.

 

 

Ousmane Dembélé foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Norvégia
Legfrissebb hírek

Yamal, Oyarzabal, Baena hármassal rohamoznak a spanyolok Uruguay ellen – kezdőcsapatok

Foci vb 2026
8 perce

Aranybánya a repülőtéren

Foci vb 2026
18 perce

„Hihetetlen a támdósorunk” – Dembélé a csapategységet dicsérte a csoportgyőzelem után

Foci vb 2026
28 perce

Szenegál és afrikai csapat is először szerzett öt gólt vb-meccsen – statisztikák

Foci vb 2026
52 perce

Pape Gueye duplázott, Szenegál öt gólt vágott Iraknak – videók

Foci vb 2026
1 órája

Szenegáli kiütés emberelőnyben: az afrikai csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé

Foci vb 2026
2 órája

Dembélé főszereplésével a franciák simán nyerték a csoportrangadót a norvégok ellen

Foci vb 2026
2 órája

Zárás az I-csoportban: Norvégia–Franciaország 1–4, Szenegál–Irak 5–0

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik