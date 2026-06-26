Dembéléé a második leggyorsabb mesterhármas, ő a harmadik francia triplázó – statisztikák
Ousmane Dembélé a 32. percben kerekítette ki a mesterhármasát; nála korábban csak az osztrák Erich Probst neve mellett állt három gól – ő a Csehszlovákia elleni, 5:0-ra megnyert 1954-es csoportmeccs 24. percében járt mesterhármasnál. (A leggyorsabban végrehajtott mesterhármas továbbra is Kiss Lászlóé: 1982-ből)
Dembélé harmadik góljánál minden francia, beleérve a kapus Mike Maignant is, labdába ért. Ez volt az első ilyen gól ezen a világbajnokságon.
Dembélé a harmadik francia, aki három gólt is elért egy vb-találkozón Just Fontaine (ő 1958-ban kétszer is véghez vitte ezt a bravúrt) és Kylian Mbappé (2022) után.
A franciák mindössze második alkalommal nyerték meg minden csoportmeccsüket a vb-ken, a korábbi egyetlen ilyen alkalom 1998-ban volt, hazai környezetben.
A franciák sorozatban a negyedik vb-meccsükön szereztek legalább három gólt. Ilyenre legutóbb a spanyolok voltak képesek az 1998-as vb-n kezdődött, és a 2002-es vb-n befejeződött szériával.