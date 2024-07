Sky Sports: Foden újra a legjobbját nyújtotta, Mainoo ismét ragyogott

A lap megemlíti, hogy az angol válogatott a csoportkör során gyengécske teljesítményt nyújtott, aztán a legjobb 16 között másodpercekre volt attól, hogy kiessen, de most mindezek ellenére egymás utáni második Eb-döntőjére készülhet.

Gareth Southgate legénysége Svájc ellen már jobb teljesítményt nyújtott, míg most a tornán mutatott legjobb játékával túljutott Hollandián is. Nem volt kifogástalan a játék, de sokkal jobb volt, mint előtte.

A Sky Sports értékelte a játékosok teljesítményét is. A legrosszabb osztályzatot (5) Kieran Trippier kapta, aki a bal szélen kapott lehetőséget, és akit a szünetben lehozott Southgate, véget vetve a szenvedéseinek. A lap szerint vasárnap mindenképpen az őt váltó Luke Shaw-nak kell kezdenie.

Az edző Southgate-en kívül három játékos is nyolcas osztályzatot kapott: az egyikük a 81. percben csereként beálló és tíz perccel később győztes gólt szerző Ollie Watkins. A Premier League előző idényének legjobbja, Phil Foden is magára talált, illetve a most már biztos kezdőnek számító 19 éves Kobbie Mainoo, aki nemcsak a támadásokból, hanem a védekezésből is remekül kivette a részét. A lap nem érti, hogy a Manchester United üdvöskéjének játszatására miért kellett a harmadik csoportmérkőzés második félidejéig várni.

A Sky Sports dicsérte Southgate-et, amiért felismerte, hogy új hadrendben kell pályára küldenie a csapatát, és amiért elérte, hogy a játékosok ilyen felszabadultan futballozhassanak. A gólpasszos Cole Palmer és Ollie Watkins beállítása is jól sült el a végén.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

ELŐDÖNTŐ

HOLLANDIA–ANGLIA 1–2 (1–1)

Dortmund, Signal Iduna Park, 60 926 néző. Vezette: Felix Zwayer (Stefan Lupp, Marco Archmüller) – németek

Hollandia: Verbruggen – Dumfries (Zirkzee, 90+3.), De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons (Brobbey, 90+3.), Reijnders – Malen (Weghorst, a szünetben), Depay (Veerman, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka (Konsa, 90+3.), Mainoo (Gallagher 90+3.), Rice, Trippier (Shaw, a szünetben) – Foden (Palmer, 81.), Bellingham – Kane (Watkins, 81.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: Simons (7.), ill. Kane (18. – 11-esből), Watkins (90+1.)

Sárga lap: Dumfries (17.), Van Dijk (87.), Simons (90+1.), ill. Bellingham (72.), Saka (86.), Trippier (90+4.)

