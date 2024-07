Kylian Mbappé: Tisztelem Ronaldót, de le akarom győzni

Mike Maignan Könnyen elképzelhető, hogy ismét a kapusteljesítmények döntik el a továbbjutást, ugyanis az Európa-bajnokság mezőnyének két legértékesebb kapusa néz szembe egymással.

Igazi csata várható kapusfronton (is) a portugál–francia negyeddöntőben. A nemzetközi labdarúgás üzleti információinak adatbázisa, a Football Benchmark (FB) értékelése szerint a portugál kaput védő Diogo Costa jelenleg a legértékesebb európai kapus. A Porto játékosát 56.4 millió euróra taksálja a FB, így jócskán megelőzi a vonatkozó rangsorban második Mike Maignant, a francia kapus ugyanis 48.9 millió eurót ér. Nem mellesleg a Football Benchmark számítása szerint Costa játékjogának értéke a második legmagasabb a világ összes kapusát tekintve, és csak a Liverpool brazil légiósa, Alisson Becker előzi meg 64.2 millió euróval. Maignan sincs rossz pozícióban a „világranglistán”, de nála a szintén brazil Ederson (50.6 millió euró) és a kameruni André Onana (49.2) is értékesebb.

Bármi is legyen a pénteki mérkőzés kimenetele, az eddigi teljesítményük révén minden bizonnyal mindkét kapus értéke növekedni fog a FB adatbázisában. Jóllehet az értékindex alapján egyikük sem érkezett bomba formában a tornára, hiszen Diogo Costa az ezt megelőző, februári mérőponthoz képest – azaz, a klubidény utolsó harmadában mutatott teljesítménye alapján – 1.3 millió euróval ér kevesebbet, míg Maignan stagnált, játékjogának értéke nem változott.

Ez persze az elmélet, miközben a gyakorlat azt mutatja, hogy például mindkét kapus védett már ki tizenegyest az Európa-bajnokságon. Igaz, Mike Maignan hiába hárította Robert Lewandowski büntetőjét a Lengyelország elleni csoportmérkőzésen, a játékvezető szerint idő előtt elmozdult, ezért megismételtette a lövést, amit a csatár már érvényes gólra váltott. Diogo Costa ugyanakkor – a torna történetében első játékosként – három tizenegyest is kivédett a Szlovénia elleni lövőpárbajban.

Az sem véletlen, hogy mindkettőjükről dicshimnuszokat zengenek mostanság.

„Nincs bevett rituáléja a találkozók előtt, de ő a leghatározottabb futballista, akit valaha láttam. Az arckifejezése teljesen megváltozik a meccsekre, olyan, mint aki mindent el akar pusztítani, ami az útjába kerül” – mondta Mike Maignanról Brice Samba, a franciák cserekapusa a válogatott paderborni sajtótájékoztatóján.

A 24 éves Diogo Costáról Fernando Monte­iro, a Porto korábbi utánpótlás-kapus­edzője nyilatkozott a Recordnak: „Hihetetlenül érett a korához képest, és nemcsak mindent tud, amit egy modern kapusnak tudnia kell, de mindenben bőven átlag feletti is. Ő ma a világ egyik legjobbja.” (GY. B.) Diogo Costa