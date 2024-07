Harry Kane: Valamit jól csinálunk, ha elődöntősök vagyunk

– Anglia bejutott az elődöntőbe, önnek ugyan nem újdonság a torna e szakasza, de azért különleges érzés ismét a legjobb négy között lenni?

– Hihetetlen, mondhatni, hullámvasútaznak az érzelmeim – válaszolta a kilencvenhat válogatottságán eddig hatvanöt találatig jutó Harry Kane. – Gratulálok a srácoknak, mindenki előtt le a kalappal, kiválóan játszottunk, ne feledjük, hátrányból kellett felállnunk. Ma is nagy lelkierőről tettünk tanúbizonyságot, csakúgy, mint a torna eddigi összes mérkőzésén. Ugyanezzel a lelkierővel mentünk neki a tizenegyeseknek, és kimagasló módon zártuk a párbajt: ötből ötöt értékesítettünk, Jordan Pickford pedig kivédett egyet – mintha minden nap ezt csinálná. Büszkeséggel tölt el a mai teljesítményünk, és már alig várjuk az elődöntőt.

– Milyen érzés volt a kispadról figyelni, ahogy a csapattársak odaállnak a tizenegyesekhez? Merthogy ez viszont már újdonság önnek.

– Igen, valóban nem tapasztaltam meg sokszor hasonlót, de talán még engem is meglepett, hogy mennyire nyugodt maradtam a tizenegyesek során. Persze tudtam, hogy mindenki tökéletesen felkészült a feladatra, láttam a többiek arcán, hogy minden idegszálukkal össz­pontosítanak, és persze a klubjukban is találkoztak már hasonlóan nagy nyomás alatt elvégzendő feladattal. Ezeknél a szituációknál a felkészültség a legfontosabb, tudni kell, ki a legalkalmasabb a feladatra, ki a legmagabiztosabb végrehajtó. A srácok egytől egyig bátran vállalták a felelősséget, Jordan is odatette magát, szóval nagyon büszke vagyok rájuk.

– Bukayo Saka a három évvel ezelőtti döntőn kihagyta a maga tizenegyesét Olaszország ellen, Anglia pedig elbukott. Ezúttal ő szerezte az egyenlítő gólt, a tizenegyesét magabiztosan értékesítette és a meccs emberének választották. Mit szól a fordulathoz?

– Megérdemelten lett a meccs embere, mert százhúsz percen át kiváló teljesítményt nyújtott olyan pozícióban, gyakorlatilag jobbszélsőként, amelyben ugyan már játszott korábban, de nem ez a megszokott helye. Fáradhatatlanul hozta fel a labdát, folyamatosan gondot okozva az ellenfél védőinek, és szerzett egy szenzációs gólt is – ragyogó megoldás volt az átlövés –, amire óriási szükségünk volt, mert már nem sok időnk maradt visszajönni a meccsbe, miután az ellenfél megszerezte a vezetést. Mindemellett labda nélkül is irdatlan munkát végzett, blokkolt, szerelt, ütközött még a százhuszadik percben is. Jól ismerem a gondolkodásmódját, tudom, hogy félelem nélkül állt oda a tizenegyeshez, hiába kísértette a múlt, mert tökéletesen felkészül ezekre a pillanatokra, és persze hogy berúgta. Megérdemli ezt a fantasztikus estét.

– Akadtak azért nehezebb pillanatok is a mérkőzés során, Anglia mégis talpra állt. Ez volt a csapat eddigi legjobb meccse a tornán?

– Egyértelműen ez volt az eddigi legjobb teljesítményünk. Sokkal több gondot okoztunk az ellenfélnek, mint a korábbi meccseinken, sokkal többször jutottunk el a kapuja elé a meccs utolsó harmadában. A helyzetkialakításon és a -kihasználáson még van mit csiszolnunk, de ez nehéz torna roppant kemény ellenfelekkel, mindenkivel szemben meg kell találni a megfelelő ellenszert. Viszont ahogy haladunk előre, úgy nő az önbizalmunk, hisz eddig rendre sikerült megtalálni a sikerhez vezető utat, és ez egy igen fontos tényező a nagy tornákon. Élvezzük az utazást, boldogok vagyunk , hogy ismét elődöntősök lehetünk, tudjuk, hogy ez mennyit jelent odahaza az embereknek. Mindenkit büszkévé szeretnénk tenni, az elődöntőnek is ebben a szellemiségben megyünk majd neki.

– Számít arra, hogy a folytatásban is tizenegyesekkel kell kivívni a továbbjutást vagy éppenséggel az Eb-győzelmet?

– A legjobb esetben még két meccsünk lesz a tornán, ezen a ponton nem tudhatjuk, mi vár ránk, így a rövid válaszom, hogy igen. Ám megint csak azt mondhatom erre, hogy a felkészülés a legfontosabb. A srácok azért rúgták olyan jól a tizenegyeseket, mert felkészülten álltak oda, és ha legközelebb is ilyen helyzetbe kerülnek, ugyanilyen koncentráltak lesznek.

– Ha nem lenne az angol válogatott tagja, és semleges szemlélőként kellene értékelnie, mit mondana a válogatott eddigi teljesítményéről?

– Elődöntősök vagyunk, tehát valamit biztosan jól csinálunk. Továbbá folytonos fejlődést lehet észrevenni a csapaton, Svájc ellen teljesítettünk a legjobban, mert ugyan kiváló ellenféllel néztünk szembe, amely rengeteg nehézséget okozott, de nem lehetett nyugodt egyetlen pillanatra sem. Az, hogy hátrányból sikerült fordítani, a válogatott lelkierejét dicséri. A jelenkori csapatnak egyébként is az ellenálló képesség az egyik legerősebb fegyvere, nálunk nincs olyan, hogy feladnánk a harcot.

– Mire számít a folytatásban?

– A legjobbakra.