Az angolok már oroszlánnak látják a válogatottat – lapszemle

„Anglia tizenegyesekkel legyőzte Svájcot, így bejutott az elődöntőbe az Európa-bajnokságon” – foglalta össze mindenféle mantra nélkül, tényszerűen a Svájc elleni negyeddöntőt a Skysports. „Trent Alexander-Arnold bevágta a mindent eldöntő tizenegyest, miután Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka és Ivan Toney idegei is a helyén voltak, Jordan Pickford pedig hárította Akanji lövését” – írták.

A BBC visszautalt az angolok eddigi útjára az Európa-bajnokságon, és arra, hogy hasonlóan a szlovákok elleni találkozóhoz, a negyeddöntőben ismét nagy nehézségekkel szembesült az együttes: „Azok után, hogy Szlovákia ellen Bellingham gólja mentette meg Angliát, most ismét bajba került Gareth Southgate csapata, Svájc ugyanis Embolo góljával vezetést szerzett, és tizenöt perccel a meccs vége előtt még továbbjutásra állt a találkozón.”

A Daily Mail hasábjain Graeme Souness rendszeresen jegyzettel jelentkezik az Európa-bajnokság alatt, és most a svájciak elleni továbbjutásról is elmondta a véleményét. Szavai szerint bár nagyon nehéz meccsen vannak túl az angolok, azt el kell ismerni, hogy a tizenegyeseket hibátlanul rúgták. De értekezett arról is, hogy az elődöntőben sem lesz könnyű legyőzni a válogatottat: „A tornán még versenyben lévő csapatok úgy tekinthetnek Angliára, hogy nem lesz könnyű velük játszani, mivel nehéz megtörni a csapatot. Nem úgy futballoznak, amelyet mindannyian várunk, viszont olyanok, mint egy oroszlán a ketrecben: ha megbököd őket, akkor reagálnak” – idézte Sounesst a Daily Mail.

A svájci Blick érthetően csalódottan szólt a mérkőzésről, és megemlítette, hogy a válogatott drámai tizenegyespárbajban maradt alul a torna egyik nagy esélyese, Anglia ellen. Granit Xhaka teljesítményéről ugyanakkor szuperlatívuszokban írtak: „Összegezzük: olyan izomsérülést szenvedett, ami általában egyhetes kihagyással jár, ennek ellenére pályára lépett az Eb-negyeddöntőben. Anglia ellen, 120 percig. Ez nem normális! Granit, a Superman!”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

ANGLIA–SVÁJC 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 5–3

Düsseldorf, Düsseldorf Aréna, 46 907 néző. Vezette: Daniele Orsato (Ciro Carbone, Alessandro Giallatini) – olaszok

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Konsa (Palmer, 78.) – Saka, Mainoo (Shaw, 78.), Rice, Trippier (Eze, 78.) – Bellingham, Foden (Alexander-Arnold, 115.) – Kane (Toney, 109.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, R. Rodríguez – Ndoye (Zakaria, 98.), Freuler (Sierro, 118.), G. Xhaka, Aebischer (Amdouni, 118.) – Rieder (Zuber, 63.), Vargas (Widmer, 64.) – Embolo (Shaqiri, 109.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Saka (80.), ill. Embolo (75.)

Sárga lap: Kane (67.), ill. Schär (32.), Widmer (85.)