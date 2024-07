„Ez a legszebb születésnapi ajándék, amit valaha kaptam” – Lamine Yamal a döntő után

A torna legjobb fiatal játékosának megválasztott Lamine Yamal – aki szombaton töltötte be a 17. életévét – a spanyol állami tévének értékelt a lefújás után: „Nagyon boldog vagyok, ez egy álom, a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam a születésnapomra. Most el akarok menni a családommal ünnepelni. Amikor kiegyenlítettek az angolok, nagy nyomást helyeztek ránk, de ez a csapat olyan, amilyen: mindig feláll, és mindig nyer. A csapattársaim rengeteget segítettek nekem, én pedig nagyon jól érzem magam a társaságukban. Nagyon boldog vagyok.”