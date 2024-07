Didier Deschamps tudja a receptet a spanyolok ellen

Az Európa-bajnokságon turbulens légkör veszi körül a francia válogatottat, és bár az elődöntő előtt sem csillapodtak a kedélyek, Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint csapata maximálisan felkészült a kiemelten fontos mérkőzésre.

A hétfői sajtótájékoztatóan a csapat középpályása, Adrien Rabiot és a szövetségi kapitány, Didier Deschamps állt az újságírók elé. Utóbbit többek között a spanyolok elleni mérkőzésről is kérdeztek: „A spanyol válogatott történelmileg mindig is erős volt a középpályán, most sem lesz másképpen, noha olyan meghatározó játékos dőlt ki a sorból, mint Pedri. Nálam eddig Rodri a torna legjobbja, példaértékűen irányítja a csapatát, a két szélső pedig valóban veszélyes. A legjobb ellenszer az lehet ellenük, ha nem engedjük, hogy labdát kapjanak. Ez rengeteg futással jár, de felkészültünk erre is” – fogalmazott Deschamps.