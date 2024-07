Didier Deschamps: Nem kaphatnak labdát a spanyol szélsők!

Amióta a francia válogatott megérkezett az Európa-bajnokságra, folyamatosan tapasztalható zsizsegés a csapat körül. A sajtó gyakorlatilag hadban áll Didier Deschamps szövetségi kapitánnyal a vérszegény játék miatt – már a torna előtt elkezdődött az odamondogatás, főleg a Kanada (0–0) elleni, utolsó felkészülési mérkőzést követően –, de azóta eltört Kylian Mbappé orra, Kingsley Coman hol a kerettel volt, hol a szülőszobában a felesége mellett, Deschamps előbb beszólt Aymeric Laporte-nak, amiért a francia helyett a spanyol válogatottat választotta, majd összerúgta a port Eduardo Camavingával (a játékos még a lengyelek elleni meccsen esett-kelt, aztán a cipőjére fogta, ami nem tetszett a kapitánynak) és Antoine Griezmann-nal (őt pedig már kispadoztatta is pedagógiai megfontolásból).

Ami viszont igazán sok energiát elvitt, és elvonta a figyelmet a tornáról, az néhány játékos politikai aktivitása volt – Franciaországban előrehozott parlamenti választásokat tartottak –, amelyet természetesen nem tisztünk minősíteni, ugyanakkor a csapat hétfői sajtótájékoztatójára már konkrét hatást gyakorolt. Történt ugyanis, hogy az eddig rendszeresen nyilatkozó és a politikailag aktívak táborát gyarapító Mbappét hétfőn Adrien Rabiot helyettesítette a müncheni médiaeseményen. Előzetesen a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) szűkszavú nyilatkozatban csak a csere tényét jelentette be, ám a helyszínen dolgozó francia újságírók szerint egyértelműen arról van szó, hogy az FFF-nél megelégelték, hogy a sokadik, ráadásul pályán kívüli tényező zavarja meg a csapat felkészülését. Értelemszerűen nem arról van szó, hogy a szövetség valamely politikai irányzat mellett vagy ellen foglalna állást, sokkal inkább arról, hogy ez a téma semmilyen szinten se jelenjen meg olyan kiemelten fontos mérkőzés előtt, mint az elődöntő.

Ehhez képest már a második kérdés az volt Rabiot-hoz, mit szól a választásokhoz, és bár a játékos mellett helyet foglaló sajtófőnök, Raphael Raymond szemöldöke azonnal felszaladt, a középpályás higgadtan és diplomatikusan válaszolt.

„Természetesen figyeltük a választási eredményeket, viszont az Európa-bajnokságon vagyunk, elsősorban a tornára összpontosítunk. Kétségtelen, hogy a keretben egyes játékosok aktívabbnak mutatkoznak a közélet kapcsán, én pedig csak annyit tennék hozzá: a legfontosabb, hogy sokan elmentek szavazni. De itt zárjuk is le a politikát, én labdarúgó vagyok, aki a futballról érkezett ide beszélni” – fogalmazott Rabiot, ám a folytatás sem ígérkezett könnyebbnek, mert Antoine Griezmann rossz formájáról kérdezték.

„Mindenkit meglepett, hogy nincs csúcsformában, a legutóbbi világbajnokságon a csapat legjobbja volt. Talán az állhat a háttérben, hogy nincs tökéletes erőnléti állapotban” – vélekedett a francia együttes középpályása.

A spanyol válogatott sem maradhatott ki a szórásból, az elődöntős ellenfélről Rabiot a következő elemzést adta: „Egyértelműen a spanyolok játszottak eddig legjobban a tornán. Egységes csapatot alkotnak, sokat birtokolják a labdát, villámgyorsak a széleken. Ugyanakkor az a tapasztalatom, hogy sok válogatott hajlamos feladni az eredeti játékrendjét, amikor velünk találkozik. Meglátjuk, a spanyolok hívek maradnak-e önmagukhoz.”

Rabiot után Didier Deschamps érkezett a sajtótájékoztatóra, és persze ő sem úszta meg alákérdezésekkel, igaz, akadtak lényegre törő és mindenképpen fontos témák, mint például a portugálok elleni negyeddöntő hosszabbításában lecserélt Kylian Mbappé állapota.

„Valóban ő maga kérte a cserét, és továbbra sincs tökéletes állapotban, de már most mondom, hogy kezd az elődöntőben – mondta a csapatkapitányról a szakvezető – Jó lett volna még egy nap pihenő, mindent megtettünk, hogy a lehető legjobban össze tudja magát szedni, de hát eltört az orra, sajog a háta és persze a maszkot is viselnie kell. Ezzel együtt mentálisan tökéletesen rendben van, maximálisan felkészült az elődöntőre – csakúgy, mint a többiek –, és mindent megtesz majd a csapat sikeréért.”

A francia kapitányt is megkérdezték a spanyolok erősségeiről, elsősorban arról, hogy a két szélsőt, Nico Williamst és Lamine Yamalt, valamint a világklasszis teljesítményt nyújtó Rodrit miként lehet megállítani.

Nico Williams (szemben) és Lamine Yamal féken tartása lesz a franciák talán legfontosabb feladata (Fotó: AFP)

„A spanyol válogatott történelmileg mindig is erős volt a középpályán, most sem lesz másképpen, noha olyan meghatározó játékos dőlt ki a sorból, mint Pedri. Nálam eddig Rodri a torna legjobbja, példaértékűen irányítja a csapatát, a két szélső pedig valóban veszélyes. A legjobb ellenszer az lehet ellenük, ha nem engedjük, hogy labdát kapjanak. Ez rengeteg futással jár, de felkészültünk erre is” – fogalmazott Deschamps, akit természetesen Laporte-ról is megkérdeztek – a kapitány korábban kétszer is behívta a védőt a francia válogatottba, ám egy percet sem játszatta –, ezúttal diplomatikusan fogalmazott vele kapcsolatban.

„A számára megfelelő döntést hozta meg, a lényeg, hogy boldog legyen. Nincs bennem tüske emiatt, ez személyes választás volt” – mondta Didier Deschamps.

MÉSZÖLY Géza, 18-szoros válogatott védő, a Le Havre és a Lille korábbi játékosa

Évekig játszottam Franciaországban, talán nem meglepő, hogy a szívem a franciákhoz húz. Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese eddig egyértelműen célfutballt játszott, csak a továbbjutás érdekelte. Egyetlen gólt kapott, szépen lépeget előre, a döntő már csak egy lépcsőfok. Franciaországban élő barátaimtól most hallottam, nem biztos, hogy Kylian Mbappé vállalja a játékot, eltalálta a labda a fejét, orrcsonttörése után fáj az orra, így meglehet, a kispadról száll majd csak be. A spanyolokat játékban erősebbnek érzem, jobb a futballjuk, de a franciák is tudják, ellenük sokkal többre lesz szükség a döntőbe jutáshoz. Ha tippelnem kell, erről az ágról Spanyolország, az angol−holland párharcból Anglia jut be a döntőbe. ns-szakértő

EB 2024, ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 9. – KEDD

21.00: Spanyolország–Franciaország, München (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÚLIUS 10. – SZERDA

21.00: Hollandia–Anglia, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!