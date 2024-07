Luxus és egyfajta életbiztosítás – Dani Olmo a Nico Williamsszel és Yamallal közös játékról

– Még az Európa-bajnokság előtt mondta, hogy Berlinben kezdik a tornát, és ott is fejezik be. Elég közel kerültek ehhez.

– Igen, egy lépésre vagyunk a döntőtől, de a franciák ellen sosem könnyű, most sem lesz az – mondta a Mundo Deportivónak adott interjúban Dani Olmo, akit a Németország ellen hosszabbításban 2–1-re megnyert negyeddöntő legjobb játékosának választottak.

– Pedig előzetesen nem sokan hittek abban, hogy ilyen messzire juthat Spanyolország.

– Mi hittünk magunkban, és ez a legfontosabb. Megnyertük a Nemzetek Ligáját, jó formába kerültünk, továbbá tudtuk, milyen összetartó a csapatunk. Bejutottunk az elődöntőbe, de nem elégszünk meg ennyivel, többet akarunk.

– Hogyan emlékszik vissza a németek elleni negyeddöntőre, ahol csereként beállva góllal és gólpasszal vette ki a részét a győzelemből?

– Egyénileg nem hiszem, hogy lehetett volna ennél jobb mérkőzésem. De az egész csapat elképesztően játszott, a végsőkig küzdött. Németország az utolsó percekben szerzett góllal kiharcolta a hosszabbítást, ám ott is helytálltunk. Nagyon elfáradtunk, de Mikel Merino az utolsó pillanatban megszerezte a győztes gólt. Az egész csapat fantasztikusan teljesített, a siker pedig még erősebbé tett minket.

– Egyből a térdsérülést szenvedő Pedrinek ajánlotta a győzelmet. Pedig előzetesen sokan próbáltak feszültséget szítani azzal, hogy posztriválisként egymással küzdenek a csapatba kerülésért.

– Nem lehetett kérdés, hogy neki ajánlom a sikert. Pedri nagyon jó barátom, kiváló csapattárs, és fontos láncszeme ennek a csapatnak. Mindannyian éreztük, hogy ezt a győzelmet érte is arattuk. Remélem, minél hamarabb felépül.

– Nyilván mindenki kezdő akar lenni, de nem könnyű bekerülni a csapatba. Milyennek látta a szerepét az utóbbi hetekben?

– Tettem a dolgom, ahogyan eddig is. A szövetségi kapitány nagyon jól ismer, tudja, mire vagyok képes. Akár a kezdőcsapatban kapok helyet, akár a kispadon, mindig a maximumra törekszem. Így volt ez Grúzia és Németország ellen is.

– A Kylian Mbappé vezette franciák elleni elődöntő viszont valóban nem ígérkezik könnyűnek. Mennyire tart a hozzá hasonló klasszisoktól?

– Semennyire. A franciáknak jó a csapatuk, egyáltalán nem meglepő, hogy bejutottak a legjobb négy közé. Nagyon erős a támadósoruk, és Kylian Mbappé nagyszerű futballista, ám nem csak belőle áll a francia válogatott. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann és N’Golo Kanté is jól játszik, de említhetném Adrien Rabiot-t is. Mindenkire figyelnünk kell, aki támadásban veszélyes lehet, ám felkészültünk.

– Sokak szerint Kylian Mbappé az egész Eb-n fáradtan mozog, és a franciák nem játszanak igazán jól.

– Lehet vitatkozni azon, hogy hogyan jutottak el idáig, de csak ott vannak az elődöntőben. A győzelemhez szenvedni is kell. Játszottunk már ellenük, a klubcsapatainkból is ismerjük őket, tudjuk, mire képesek. Óriási csata várható a keddi elődöntőben.

– Másfelől a franciák eddig csak egyetlen gólt kaptak az Eb-n – még a Lengyelország elleni csoportmérkőzésen. Tudják már, hogyan lehet feltörni a védelmüket?

– Megnéztük és elemeztük a mérkőzéseiket, de ugyanúgy készültünk, mint eddig. Semmi olyat nem tettünk, amit a korábbi találkozók előtt ne gyakoroltunk volna.

– Milyen érzés két olyan fiatal, gyors szélső mellett futballozni, mint Nico Williams és Lamine Yamal?

– Luxus és egyfajta életbiztosítás. Ennél jobban nem tudnám jellemezni. Nagy szabadságot ad a tudat, hogy két olyan támadó játszik mellettem, aki bármikor képes területet nyitni és részt venni az összjátékban. Különösen Lamine Yamalra igaz ez. Nagyon szeretek velük játszani.

– A hatvanmillió eurós kivásárlási záradéka július tizenötödikig érvényes. Döntött már, hogy az RB Leipzignél folytatja vagy máshova igazol? Állítólag az FC Barcelona kiszemeltjei között is szerepel.

– Egyelőre csak az Eb-re és az elődöntőre koncentrálok. Akiknek tudniuk kell, azok már tudják, hol játszom a következő idényben. Az pedig nem jelent semmit, hogy rajta vagyok a Barca listáján. Sok más játékos elmondhatja ugyanezt.

– Akkor azt árulja el, melyik válogatottbeli csapattársát igazolná át azonnal a klubcsapatához?

– Rodrit!