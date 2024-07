Dani Olmo: A franciák ellen sosem könnyű, most sem lesz az

Dani Olmo a Mundo Deportivónak adott interjújában elmondta, nem szabad azzal foglalkozni, hogy a franciák hogyan jutottak el az elődöntőig, parázs csata várható Münchenben.

„Igen, egy lépésre vagyunk a döntőtől, de a franciák ellen sosem könnyű, most sem lesz az” – mondta Dani Olmo, akit a Németország ellen hosszabbításban 2–1-re megnyert negyeddöntő legjobb játékosának választottak.

A Lipcse középpályása a franciák és Kylian Mbappé eddigi gyengébb játékáról is elmondta véleményét: „Lehet vitatkozni azon, hogy hogyan jutottak el idáig, de csak ott vannak az elődöntőben. A győzelemhez szenvedni is kell. Játszottunk már ellenük, a klubcsapatainkból is ismerjük őket, tudjuk, mire képesek. Óriási csata várható a keddi elődöntőben.”