Dani Olmo a spanyol válogatottban játszana újra együtt Szoboszlai Dominikkel

A Barcelona támadó középpályása, Dani Olmo 2021 januárja és 2023 nyara között az RB Leipzignél volt Szoboszlai Dominik csapattársa, s 43 olyan mérkőzésen játszott, amikor a magyar válogatott csapatkapitányával együtt szerepelhetett. Másfél éve Szoboszlai a Liverpoolhoz igazolt, így a közös meccseik számlálója egyelőre nem lép tovább. Olmo ma már egy éve a Barcelona játékosa, a spanyol válogatottal megnyert Európa-bajnokság után tért vissza nevelőegyesületéhez Katalóniába.

A 26 éves játékost most egy ismert spanyol influenszer, Adri Contreras faggatta – a beszélgetés apropóját egy futballcipő reklámjának forgatása adta –, s tette fel neki többek között azt a kérdést is, hogy „Melyik korábbi csapattársával játszana legszívesebben együtt a spanyol válogatottban?”. A válasz gyorsan érkezett is: Szoboszlai Dominik.

Olmo és Szoboszlai a fent említett 43 közös mérkőzésén három olyan gólt szerzett a Leipzig, amelynél vagy Olmo, vagy Szoboszlai szerezte a gólt, s a másik adta a gólpasszt. Az első ilyen a 2022 júliusában rendezett német Szuperkupa-mérkőzés volt, amelyen Dani Olmo Szoboszlai gólpasszából szerezte az 5–3-as vereséget szenvedő lipcseiek harmadik gólját. A második ilyen meccs 2022 novemberében következett, amikor megint Szoboszlai adott gólpasszt Olmónak – a Hoffenheim otthonában lejátszott bajnokin is a harmadik lipcsei gólt hozta a magyar–spanyol koprodukció.

Az eddigi utolsó közös góljuk 2023 májusában született: a Freiburg elleni Német Kupa-elődöntő Olmo egyik legjobb lipcsei mérkőzése volt, egy góllal és három gólpasszal vette ki a részét az akkor még Sallai Rolandot is foglalkoztató ellenfél 5–1-es legyőzéséből. Olmo három asszisztjából a középső jutott Szoboszlainak (VIDEÓ ITT), kell-e mondani, hogy ezúttal is az RB Lepizig harmadik gólját hozta a Szoboszlai–Olmo együttműködés. Azt pedig már csak a történeti hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy a végeredményt Szoboszlai állította be aznapi második góljával.