Címlapsztori: Gareth Southgate és Harry Kane szerint túl nagy zajt csapnak a kritikusok

Gázolás miatt törölték a holland válogatottat Wolfsburgból Dortmundba tartó vonatjáratát, a hatalmas csúszás miatt pedig elmaradt Ronald Koeman sajtótájékoztatója.

Kellemetlen eset borzolta a kedélyeket a holland válogatottnál, a csapat ugyanis nem tudott idejében átérni Wolfsburgból Dortmundba a kedd esti sajtótájékoztatójára. Ronald Koe­man együttese vonattal indult volna el a csapatközpontból az Anglia elleni elődöntő helyszínére, csakhogy gázolás miatt a járat nem tudott idejében elindulni, később törölték is a menetrendből.

Az oranje tagjai már felszálltak a szállodájuk előtt parkoló buszokra, amikor befutott a hír a késésről, majd nem sokkal később a törlésről. A legfontosabb ebben a helyzetben természetesen az volt, hogy a játékosok minél előbb eljussanak Dortmundba, de a legközelebbi repülőtérről is csak fél kilenc előtt nem sokkal indult repülőjárat a Ruhr-vidéki nagyvárosba.

A jókora késés miatt természetesen nem lehetett megtartani Ronald Koeman szövetségi kapitány eredetileg háromnegyed nyolcra tervezett sajtótájékoztatóját a BVB Stadionban (az eseményen Nathan Aké is részt vett volna a szakvezető mellett), és még szerencse, hogy a csapat délután Wolfsburgban megtartotta szokásos edzését, amelyet eredetileg tehát nem a meccs helyszínére terveztek.

A szervezők és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) „zöld Európa-bajnokságot” hirdetett, amelynek egyik fontos pillére a kisebb környezetszennyezéssel járó vonatozás, a hollandok tartották is magukat ehhez, ám nem ez az első eset, hogy pórul jártak a vasút miatt: a Törökország elleni negyeddöntőt követően busszal voltak kénytelenek visszatérni Berlinből Wolfsburgba, mert késő este egyszerűen nem indult el a járat a szálláshelyükre.

Tekintve, hogy a csapaton kívül álló okok miatt hiúsult meg Ronald Koeman sajtótájékoztatója, az UEFA jelezte, természetesen nem bünteti meg a holland szövetséget.