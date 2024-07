Carvajal hiánya vagy Mbappé maszkgondja lesz a kulcs? Elemzés a spanyol–francia Eb-elődöntő elé

EZEKEN A PONTOKON NYERHET ELŐDÖNTŐT FRANCIAORSZÁG

CSAK AZ „ÖREGEKET” KELL MEGFUTNI

A franciák legnagyobb előnye nem a saját játékukból, hanem ellenfelük adott meccsre szóló gyengeségeiből fakadhat. Az még „hagyján”, hogy Pedri az egész hátralévő tornára kidőlt sérülés miatt, hiszen őt a két gólnál és két gólpassznál járó, eddig pazarul teljesítő Dani Olmo váltja a csapatban. De az egyaránt eltiltás miatt hiányzó Dani Carvajal és Robin Le Normand esetében már egészen más a helyzet. Előbbit minden bizonnyal a 38 éves, már a Sevillában is csak cserének számító, védekezésben sosem jeleskedő Jesús Navas helyettesíti, míg utóbbi helyére a szintén nem túl fiatal, 34 éves, labdakihozatalokban és felpasszokban csapattársánál jóval gyengébb Nacho ugrik be – mindez a védelem jobb oldalán…

Egyértelmű tehát, hogy a franciáknak a saját bal oldalukra kell koncentrálniuk a támadásépítések során, azt az oldalt kell túltölteniük, s ott kell bevetniük Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé vagy éppen Bradley Barcola gyorsaságát, cselezőkészségét. A felsorolt négyesből jó eséllyel csak kettő kerül pályára egyszerre, de kellemes probléma ez Didier Deschamps-nak, hiszen mind a négyen szeretnek a bal oldalról indulni. Ez az egész meccs kulcspárharca Mbappé, Thuram/Dembélé/Barcola és a Navas, Nacho duó között...

Kulcsfeladatok elvégzése vár a 38 éves Jesús Navasra (Fotó: Getty Images)

A KEVESEBB NÉHA TÖBB... A KONTRA NÉHA JOBB

A játék képe előzetesen is viszonylag könnyen megsaccolható. A németek ellen logikus döntés volt a spanyoloktól (ahogyan azt felvezetőnknek írtuk is), hogy időnként átadják számukra a területet, így gyors szélsőik révén könnyebben kontrázhatnak. Nos, itt nem erre lehet számítani, jó eséllyel jelentős részben a spanyol válogatottnál lesz a labda, s a csapat próbálja majd hibára késztetni a franciákat. A francia válogatott éppen ezért úgy játszhat, ahogyan szeret: középmagas védelmi vonallal, konzervatívan, kontrákra építve. Azt már az előző szegmensben is megénekeltük, hogy Mbappéék sebessége átmenetekben mekkora fegyver lehet Jesús Navasékkal szemben, erre pedig ezzel a játékfelfogással alaposan rájátszhatnak a franciák. Szinte biztos, hogy a gallok nem fognak agresszív letámadással magasan labdákat szerezni, de a középpályán Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté vagy éppen Adrien Rabiot révén elcsenhetnek egy-két passzt, így indulhat a kontra. Nem állítjuk, hogy ebből sok lesz, így ezen a meccsen sem lehet helyzetparádéra számítani, de egy-egy gyors francia ellentámadás feldobhatja a mérkőzést – főleg, ha megszületik belőle a vb-ezüstérmes első akciógólja az Európa-bajnokságon.

A RUTIN MÉG SOKAT ÉRHET...

Szemet gyönyörködtető futballt játszik eddig az Eb-n a francia válogatott? Nem. Hatékony focit játszik eddig az Eb-n a francia válogatott? Igen, és pont ez a lényeg. Deschamp és csapata ezúttal sem pörög majd a meccs egészében teljes fordulatszámon, de pontosan tudja, egy ilyen tornán hogyan kell viselkedni egyes játékhelyzetekben. A keret jelentős része megegyezik azzal, amely 2022-ben vb-döntőig menetelt, s bizony a 2018-as világbajnok csapatból is sokan itt vannak még, ráadásul a kapitány is ugyanaz. A csapat rutinja, felkészültsége, összeszokottsága vitathatatlan, ez pedig kulcshelyzetekben döntő lehet, főleg a spanyolokkal szemben. Nem állítjuk, hogy ez lesz a döntő pont, de ha Franciaország vezetést szerez, s előnyt kell megtartani, vagy szétlövésre kerül sor, akkor ez az erény még sokat érhet...

A 2018-as magból még mindig maradtak páran... (Fotó: Getty Images)

EZEKEN A PONTOKON NYERHET ELŐDÖNTŐT SPANYOLORSZÁG

„IDE NEKEM A TÖRÖTT ORRÚT!”

A franciák egyik előnyének épp azt hoztuk fel, hogy a kicserélődött védelemre Mbappé és társai vezethetik majd rá a labdát, de az erre való fókuszt De la Fuente legénysége is kihasználhatja. Kétségtelen, hogy a franciák legnagyobb sztárja még „fél lábbal” is veszélyesebb lenne a labdarúgók 90 százalékánál, de közel sincs csúcsformában. Mbappé az osztrákok elleni első csoportkörös meccsen törte el az orrát, majd kihagyott egy ordító ziccert, s sérülése miatt kihagyta a hollandok elleni meccset. Lengyelország ellen visszatért, tizenegyesből gólt is szerzett, de ott is folyamatosan elpuskázta nagyobb lehetőségeit. A belgák és a portugálok ellen bár sokat próbálkozott, egyáltalán nem volt hatékony, kulcshelyzetekben cselei és lövései sem ültek. Nincs formában, s szenved a pályán, amit egész tornán viselendő maszkja is „elősegít”. Ha megizzad, nem tudja megtörölni arcát, nem lát rendesen, zavarja a futásban, akadályozza társai észrevételében.

Kétségtelen, hogy erre rá kell játszania a spanyol csapatnak, ha növelni akarja győzelmi esélyeit. Egyrészt egy-két finomabb szabálytalansággal Mbappét is ki lehet zökkenteni a ritmusból, másrészt viszont (és itt a csavar) nem rá kell fókuszálni. Ha kijön a Real Madrid újdonsült játékosának klasszisa, akkor eleve triplázódnak a francia esélyek, de ha úgy játszik, mint eddig, akkor érdemesebb dupla embert állítani Dembélére és/vagy Thuramra. Ha az ő sebességüket, cseleiket, „zsírjukat” veszi ki a spanyol középpálya és a védelem együttesen, akkor lecsökkentheti a franciák okozta veszélyek jelentős részét...

FEGYVEREK A PÁLYA EGÉSZÉN

A hátulról való építkezés némiképp sérül Spanyolországnál Le Normand hiányában (persze attól még Cucurella és Laporte jó lesz benne), ráadásul a labdákat a támadóharmadba rendkívül hatékonyan előre juttató Pedri sem lesz, de így talán még inkább a támadásra lehet helyezni a hangsúlyt. Kezdjük az egyértelműbbel: a spanyolok két legveszélyesebb támadófegyvere ezúttal is Nico Williams (21 éves) és Lamine Yamal (16) lehet, akik sebességből, cselező-, lövő- és passzkészségből sem szenvednek hiányt, így Jules Koundét és Théo Hernandezt is rettegésben tarthatják – főleg, hogy mindkettő szeret felfutni a támadásokkal, de most jobban kell figyelnie a maga mögött hagyott területekre...

Emellé jön a középpálya nehéztüzérsége, ami még fontosabb faktor lehet. A csapatba bekerül a kapu elé jól érkező, a németek ellen is második hullámból betaláló, remek lövőtechnikával megáldott Dani Olmo, mellette pedig a tornán eddig 13 lövést megeresztő (ezzel a vonatkozó rangsorsban holtversenyben az előkelő ötödik helyen álló) Fabián Ruiz, hogy a grúzok ellen a tizenhatoson kívülről betaláló, ezzel a nagy tornákon 24 éves spanyol átkot megtörő Rodriról már ne is beszéljünk. Ami Moratát illeti, neki sok helye Saliba és Upamecano között nem lesz, de Jesús Navas veszélyes beadásaira azért számíthat, főleg, ha fejjel próbálkozik. Mindent összevetve a spanyol csapat a széleken és középen, átlövésekből is veszélyt tud jelenteni, ez pedig időnként szétszakíthatja az egyébként elképesztően masszív, hatékony francia védekezést.

Ima ide vagy oda, Ruiz és Olmo lőni fog, ráadásul sokat! (Fotó: Getty Images)

Fotó: Nicolò Campo

UGRÁS AZ IDŐBEN...

Sokkszerű volt ránézni a csoportkörben a Spanyolország–Horvátország (3–0) mérkőzés labdabirtoklására, hiszen 2018 óta nem fordult elő egy nagy tornán (persze előtte sem gyakran), hogy bárki többet birtokolta volna a labdát egy meccsen, mint a spanyolok. Ott csupán 46 százalékban volt a spanyol játékosoknál a labda (ez persze az eredmény alakulásával, a vezetés korai megszerzésével is indokolható), de az olaszok ellen ismét jött a labdadominancia. Németország ellen aztán megint jött (főleg már előnyben) a területátadás, de a végére így is 52–48-as előny alakult ki. Nos, ezen a meccsen (ahogy azt már fentebb írtuk) egyértelmű, hogy Spanyolországnál lesz jóval többet a labda, de lehet, hogy ezt egy kicsit „túl is kellene tolnia”.

Szépen, okosan, jól futballoznak a spanyolok az egész tornán, de De la Fuente alatt nyoma sincs a Vicente Del Bosque és Luis Enrique féle passzív pozíciós játéknak, „tiki-takának”. A labdaügyes, labdabiztos játékosok ebben a csapatban is fellelhetőek, s kihasználják passzolási képességüket, de nem telepednek rá a labdára. Ez ezen a tornán pozitívum, de könnyen lehet, hogy a franciák ellen vissza kellene térnie a spanyoloknak a bevált, 2010-ben vb-címhez vezető recepthez, hogy kifárasszák a villámgyors franciákat. Ha már a gallok úgyis védekezni fognak többet, akkor fussanak sokat, miközben Rodri, Ruiz, Olmo, Laporte és a többiek eldughatják a labdát. Előnyben kétségtelen, hogy ez lenne a spanyolok legnagyobb fegyvere.

Vissza a jól bevált recepthez?... (Fotó: Getty Images)

ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 9. – KEDD

21.00: Spanyolország–Franciaország, München (49. mérkőzés) – élőben az NSO-n!

JÚLIUS 10. – SZERDA

21.00: Hollandia–Anglia, Dortmund (50. mérkőzés) – élőben az NSO-n!

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: A 49. mérkőzés győztese–Az 50. mérkőzés győztese, Berlin – élőben az NSO-n!