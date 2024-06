Yakin nem akar emlékezni a Fradi elleni vereségre – megesznek minket, mint a gulyást?

Murat Yakin először is a svájci csapat egyik legjobbja, a csatár Breel Embolóról kapott kérdést, a csatár a tavaszi szezonban tért vissza keresztszalag-szakadását követően, de azóta ismét megsérült, így bizonytalan a szombati játéka.

„Bárkit pályára küldhetek, mert mindenki jó munkát végzett, kivéve Denis Zakaria és Steven Zuber, ők a többiektől külön dolgoztak, nem bevethetők. Mindenki más készen áll, a csapat már tudja a döntésemet a kezdőcsapatot illetően” – reagált a svájciak szövetségi kapitánya.

A Leverkusen középpályása, Granit Xhaka a szinte tökéletes idénye (német bajnok és kupagyőztes lett, az Európa-ligában döntőt játszhatott) kapcsán kapott kérdést, illetve arra is kíváncsiak voltunk, mit szól a magyar válogatottat irányító Marco Rossi elismeréséhez, aki a világ legjobbjai közé sorolta a posztján. „A siker is magabiztosságot ad, velem is ez történt. Nagyon örülök minden elismerésnek, de csak a saját feladatomra szeretnék koncentrálni. Jó idényt produkáltunk, de sajnos nem tudtuk megnyerni az Európa-ligát. Innentől viszont már új fejezet kezdődik, ahogy holnap a válogatottal is. A bőröndömet úgy bepakoltam, hogy sokáig itt maradunk, de egyelőre csak a holnapi mérkőzésre koncentrálunk” – fogalmazott a középpályás.

Ezután a Nemzeti Sporttól arról faggattuk, mit szól korábbi grasshopperses csapattársa, az egykori kapus, Pascal Zuberbühler nyilatkozatához, aki a svájci Blicknek a minap azt mondta, válogatottjuk úgy eszi majd meg a magyar csapatot, mint a gulyást.

„Nagyon sok erőssége van a magyar válogatottnak, csapatként erősek – mondta erre udvariasan Yakin, aki a konkrét nyilatkozatra nem reagált. – Az eredmények a magyarokat igazolják, a selejtezősorozatban veretlenek maradtak, és azóta is csak egyszer kaptak ki.”

Azt is megkérdeztük tőle, okozhat-e számukra olyan meglepetést a magyar válogatott, mint 1995-ben a Ferencváros a Murat Yakinnal és Pascal Zuberbühlerrel felálló Grasshoppers ellen, amikor Svájcban 3–0-ra győztek a zöld-fehérek.

„A jövőbe tekintek, nem a múltba. Az egy olyan meccs, ami már nem számít. Azt elveszítettük, de most a holnapi mérkőzésre koncentrálok” – mondta Yakin, aki anno végigjátszotta a Fradi elleni zürichi találkozót.

Xhaka a szövetségi kapitánnyal kialakult korábbi konfliktusáról egy kérdésre válaszolva azt mondta, mindent megbeszéltek, elmentek ketten vacsorázni, egy bor mellett mindent kibeszéltek, és most már minden a legnagyobb rendben, csak a következő feladatra koncentrálnak. Az is szóba került, Xhaka felkészült-e arra az új szabályra, hogy csak a csapatkapitány állhat szóba a játékvezetővel.

„Futballozni jöttünk, nem vitatkozni – válaszolt Xhaka nevében Yakin.– Persze ismerjük a szabályt, de nem foglalkozunk ezzel különösebben, a játékra szeretnénk koncentrálni.”

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország

SVÁJC

Kapusok: 21 – Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 – Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), 1 – Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: 5 – Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), 4 – Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), 13 – Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), 22 – Fabian Schär (Newcastle – Anglia), 2 – Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), 3 – Silvan Widmer (Mainz – Németország), 15 – Cédric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: 20 – Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), 25 – Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 8 – Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 24 – Ardon Jashari (Luzern), 26 – Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), 23 – Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), 16 – Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), 11 – Renato Steffen (Lugano), 17 – Rubén Vargas (Augsburg – Németország), 10 – Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: 18 – Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), 7 – Breel Embolo (Monaco – Franciaország), 19 – Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), 9 – Noah Okafor (Milan – Olaszország), 14 – Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin