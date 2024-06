Ugyanazon az útvonalon vonulnak vasárnap a szurkolók, mint szerdán

„A gyülekező hely újra a Mittlerer Schlossgartennél lesz 15 órától és utána várhatóan 17 órától a drukkerek együtt vonulhatnak a stadionhoz – mondta az MTI-nek Sipos Jenő, az MLSZ sajtófőnöke, aki felhívta a figyelmet, hogy a gyülekezőhelytől nagyjából öt kilométeres út vezet a meccs helyszínére. – A vonuláson mindenki saját felelőssége és döntése alapján vesz részt.”

A MLSZ szóvivője elárulta, várhatóan sokkal több magyar szurkoló lesz vasárnap Skócia ellen, mint amennyi szerdán a házigazda németekkel vívott találkozón volt, de arról is értesültek, hogy nagyon sok skót szimpatizáns is érkezik majd Stuttgartba. Mivel több olyan drukker is lesz, aki első meccsére érkezik az Európa-bajnokságra, újra felhívta a figyelmet arra, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze, hogy érvényes úti okmánnyal rendelkezik, mert Németország a kontinensviadal idejére visszaállította a határellenőrzést, emiatt a légi, vízi, vasúti és közúti határátkelőknél egyaránt ellenőrzésre lehet számítani.

„Csak érvényes jeggyel lehet belépni a stadion területére, ezért belépő nélkül ne is próbálkozzon senki. A jegyek életkortól függetlenül egyetlen személyre vonatkoznak. A létesítmény környékén és belépéskor szigorú ellenőrzés várható, szúró- és vágó-, valamint pirotechnikai eszközök birtoklása rendőri eljárást von maga után” – adott tájékoztatást Sipos Jenő.

A szóvivő kifejtette, továbbra is javasolják mindenkinek, hogy regisztráljon konzuli védelemre, hogy a helyszínen tartózkodó konzulok bárkinek segítséget nyújthassanak bármilyen probléma esetén.

A magyar csapat két kétgólos vereséget követően vasárnap 21 órától Skóciával találkozik a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy csoportharmadikként maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.