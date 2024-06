Szijjártó Péter: Együtt induljon a szurkolói menet, mert úgy van erő benne!

– Olvastam a tájékoztatását, hogy tizenegy konzul segíti majd a meccsek helyszínén a magyar szurkolókat. Hogy néz ez majd ki a gyakorlatban?

– Minden korábbinál nagyobb jelenléttel készülünk az Európa-bajnokságra – kezdte a Nemzeti Sportnak adott interjúját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. – Konzuljaink lényegében az összes stratégiai ponton ott lesznek a német városokban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy jelen lesznek a repülőtereken, a vasútállomásokon, a szurkolói zónákban, a hivatalos infópontokon, de ott lesznek a szurkolói vonulások során és a stadionoknál is. A szurkolói zónába emellett kitelepítettünk egy konzuli mobilirodát is annak érdekében, hogy minden ügyes-bajos dolog esetében helyben, saját infrastruktúrával tudjunk segíteni a magyaroknak.

– Tudnak azoknak a szurkolóknak is segíteni, akik kevésbé beszélnek idegen nyelvet?

– Természetesen. A kinti konzuli csapatunk teljes állománya kiválóan beszél németül és angolul. Az a tapasztalatunk, hogy sok esetben egészen apró segítségnyújtásra van csak szükségük a szurkolóknak, mint például útbaigazítás vagy minimális fordítás és tolmácsolás. Ezekben is ugyanúgy állunk rendelkezésre, mint a komolyabb konzuli ügyekben, amelyeket a legjobb lenne elkerülni.

– A megadott telefonszámokon (+36 30 084 1605, +36 30 387 0636, +36 30 120 9151) kívül elektronikus úton van-e mód jelezni, ha valakinek problémája adódik? Olvastam, hogy van erre a célra kialakított applikáció is – az azon keresztül leadott jelzéseket azonnal látják az illetékesek?

– A Konzinfo Utazom mobilapplikáció egy viszonylag friss fejlesztésünk, amely két éve teljesen új dizájnt kapott, sok funkcióval bővült, és lényegesen egyszerűbbé vált a kezelése is. Az Európa-bajnokságra tekintettel külön fejlesztést hajtottunk végre, aminek köszönhetően közvetlenül tudjuk majd informálni a szurkolókat az appon keresztül. Javaslom mindenkinek a letöltését, különösen azért, mert a segítségkérést is nagyban megkönnyíti: ha valaki bajba kerül, akkor gyakorlatilag néhány „gombnyomással” tud segítséget kérni, ami alapján a konzulok pontosan be tudják azonosítani, és azonnal fel tudják venni az illetővel a kapcsolatot.

– Pontosan milyen problémákkal fordulhatnak a konzulokhoz a magyar szurkolók? Melyek azok az esetek, amikben a helyi hatóságokhoz kell fordulniuk, nem a konzulátushoz?

– Minden magyar állampolgár jogosult konzuli védelemre. Ez az alapvetés. Ha bárki olyan jellegű bajba kerül, hogy a helyi hatóságok bevonása válik szükségessé, akkor ezzel egyidőben a magyar konzulok segítségére is számíthat annak érdekében, hogy az ügye a lehető legzökkenőmentesebben legyen kezelve. Ilyenkor sokszor már önmagában az is nagy segítség, ha ott van valaki a részünkről, aki ismeri az adott ország hatóságait és a magyar nyelven tud tájékoztatást adni a különböző ügymenetekkel kapcsolatban. Alapvetően tehát információkkal látjuk el külföldön a magyarokat, ami mellé a legkülönbözőbb dolgokban nyújtunk segítséget, ilyen például az elveszett úti okmányok pótlása, de vannak a komolyabb ügyek, mint a konzuli védelem nyújtása baleset vagy bűncselekmény áldozatává válása esetén. A konzuli védelem természetesen akkor is jár, ha egy magyar állampolgárt őrizetbe vesznek, vagy letartóztatnak külföldön. Ilyenkor az elsődleges feladatunk a tisztességes eljárás alapvető feltételeinek biztosítása.

– Hány magyar igényelt konzuli védelmet, és összesen mennyien érkezhetnek az Eb-re?

– A legfrissebb számaink alapján már 1185 fő, de ez a szám szerencsére folyamatosan növekszik. Az előzetes becslések és várakozások szerint több mint negyvenezer magyar szurkolóra lehet számítani a következő napokban Németország-szerte.

(Fotó: Király Márton)

– Hogyan működnek együtt a hatóságokkal? A szurkolói menetekkel kapcsolatban voltak-e egyeztetések a helyi rendőrséggel? A szurkolói vonulások indulópontja ismert, lehet-e tudni a pontos menetét, ha valaki közben csatlakozna be, akkor merre induljon?

– Az eddigi tapasztalatok alapján jó az együttműködés a helyiekkel, beleértve ebbe a hatóságokat, a rendezőket és a helyi városvezetéseket is. Mi ugye nagy létszámmal települtünk ki, de a magyar rendőrség képviseletében is kiutazott egy külön kontingens Németországba. Bízunk benne, hogy mindenki megtesz mindent azért, hogy zökkenőmentes és biztonságos legyen a meccsnapok lebonyolítása. Egyelőre pozitívak a tapasztalatok. Ami a vonulást illeti, az első menetre szombaton kerül sor a szurkolói zónából indulva, mintegy két kilométeren keresztül. Mindenkit arra bátorítanék, hogy legyen ott idejében, és induljon együtt a tömeg, hiszen úgy van igazán erő benne. Mindannyiunkban élnek a nyolc évvel ezelőtti képek Marseille-ből.

– Mennyire együttműködő a helyi rendőrség? A 2021-es müncheni meccs után sokan panaszkodtak a rendőri bánásmódra, most mire lehet számítani? Jönnek-e magyar rendőrök?

– A jelenlegi információink szerint 32 magyar rendőr lesz jelen az Európa-bajnokságon, ők közvetlen kapcsolatban állnak majd a német rendőrséggel. A helyi hatóságok egyelőre együttműködők az irányunkban, ám készülnünk kell kihívásos helyzetekre is, például a pirotechnika tilalmazott Németországban, nemcsak a stadionokban, hanem azon kívül is. A helyi hatóságok minden bizonnyal igyekeznek majd érvényt szerezni ennek a szabályozásnak, amit jól láthattunk már a német ultrák esetében is.

– Mennyire tudják, akarják a helyi hatóságok hermetikusan elzárni egymástól a különböző országok szurkolótáborait?

– Azt látjuk, hogy nagyon vegyes a kép. Természetesen a szurkolói vonulások egymástól távolabbi pontokról indulnak, jól elszeparálva ezzel a táborokat. A magyar és svájci drukkerek esetében is így lesz, akik a stadion két különböző oldalára érkeznek majd. A mérkőzésektől független azonban természetesen nagy keveredés lesz a közösségi terekben és a szurkolói zónákban is. Saját bevallásuk szerint a szervezőknek kifejezetten törekvése, hogy a sporteseménynek legyen egyfajta kultúrák és népek közötti találkozó jellege is, mint volt ez a 2006-os világbajnokság esetében is. Egy ilyen eseményen ez természetesen rejt magában rizikót, de mi sem véletlen készültünk minden korábbinál nagyobb konzuli jelenléttel.

– Mire számítanak, a szurkolók többsége mivel érkezik Németországba? Azt tudjuk, hogy lesznek szurkolói repülők. Szervezett vonatos utazásról is tudnak?

– A WizzAir indít szurkolói különjáratokat, de Németország azért nincs olyan messze, így sokan mennek kocsival és vonattal is várhatóan. Ami nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden szurkoló figyelmét, hogy jelenleg nemcsak a stadionba történő bejutáshoz, hanem az országba történő belépéshez is érvényes személyazonosító okmányra van szükség. Németország ugyanis ideiglenesen visszaállította a belső határellenőrzést, így minden határszakaszon szúrópróbaszerű ellenőrzésre lehet számítani, beleértve ebbe a repülőtereket, közutakat és vasúti közlekedést. Indulás előtt kérem, hogy mindenki tájékozódjon a konzinfo.mfa.gov.hu weboldalon, ahol minden fontos információt megtalál.

– Van-e közvetlen kapcsolatuk a magyar szurkolókkal, a drukkerek mennyire együttműködők a konzulátussal?

– A szurkolókkal elsősorban a rendőrség által kijelölt személyek tartják közvetlenül a kapcsolatot. Nyilván azonban mivel a mi feladatunk elsősorban a segítségnyújtás és a rendelkezésre állás, minden szurkoló számára elérhetőek leszünk személyesen, telefonon és online is. Emellett szorosan követjük a közösségi médiát és a szurkolói csoportokat, hogy elsőként értesüljünk minden a magyarokat érintő eseményről.