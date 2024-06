Felvidékről is több mint ezer magyar indul az Eb-re – hasznos információk az utazóknak

Először is kezdjük a legfontosabb információkkal, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), illetve a Külügyminisztérium tájékoztatásai alapján.

Az A csoportban szereplő magyar válogatott június 15-én 15 órától Kölnben, a nemzetközi meccseken 46 ezer néző befogadására alkalmas RheinEnergieStadionban lép pályára a svájciak ellen, június 19-én 18 órától és június 23-án 21 órától pedig Stuttgartban, a nemzetközi meccseken 51 ezres MHP Arenában játszik, előbb a házigazda németek, majd a skótok ellen.



SZURKOLÓI TALÁLKOZÁSI PONTOK ÉS KÖZÖS VONULÁSOK



Az MLSZ e heti tájékoztatásából kiderül, a magyar szurkolótábor a mérkőzések előtt az alábbi helyszíneken és időpontokban találkozik, s innen közösen vonul majd a stadionokhoz:



Köln – Girlitzweg 30, 50829

Gyülekező: szombaton, 10 órától

Stuttgart – Mittlerer Schlossgarten, Cannstatter Str. 18, 70173

Gyülekező: 06.19-én 12 órától, 06.23-án 15 órától

A magyarok számára kialakított találkozóhelyeken (Fan Meeting Point) kiszolgáló egységek, büfék és óriáskivetítők várják majd a szurkolókat.

Az MLSZ már közreadta a kölni szurkolói menet pontos útvonalát is, illetve azt is lehet tudni, hogy a kölni stadionban a magyar tábor a kapu mögött, a Nord tribünön kap helyet. A németek elleni stuttgarti mérkőzésen pedig egy több mint tízezer magyar szurkoló segítségével tervezett koreográfia is látható lesz.

A kölni szurkolói menet útvonala

TIPPEK, TANÁCSOK, HASZNOS INFORMÁCIÓK

A rendező városokban mérkőzésnapokon a tömegközlekedés ingyenes a belépőjeggyel rendelkezők számára reggel 6 órától másnap 18 óráig. Gépkocsival nem ajánlott megközelíteni a stadionokat. A nagyobb befogadóképességű parkolókat az UEFA az Eb-alkalmazásában is feltünteti (https://www.uefa.com/euro2024/app/).

Elsősorban ezen keresztül érdemes tájékozódni a mérkőzésekkel, helyszínekkel kapcsolatban, hiszen az itt található, személyre szabható információkat folyamatosan frissíti az UEFA. Nemcsak a csapatok, a játékosok és a mérkőzések adatai, hanem a rendező városok és stadionok információi is rendszeresen frissülnek. A jegytulajdonosok az alkalmazás használatával vehetik igénybe ingyen 36 órán keresztül az adott város közösségi közlekedését, valamint egyéb utazási kedvezményekkel is élhetnek. A legfontosabb információkat egy angol nyelvű dokumentumban is összegyűjtötte az UEFA, de a szurkolóknak szóló információk nagy része az UEFA oldalán is elérhető: https://www.uefa.com/euro2024/event-guide/

A három németországi mérkőzésre összesen mintegy negyvenezer magyar drukker várható. A magyar szurkolókat szükség esetén 11 konzul segíti Kölnben és Stuttgartban – ott lesznek a repülőtereken, vasútállomásokon, szurkolói zónákban, a stadionokon kívül és a stadionokon belül is. Kérik a drukkereket, hogy regisztráljanak konzuli védelemre a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján, illetve töltsék le a Konzinfo Utazom alkalmazást, ami szintén segítséget jelenthet az ügyes-bajos dolgok intézésében.

A „HATÁRTALANUL MAGYAROK” IS OTT LESZNEK AZ EB-N

A nagy hazai szurkolói csoportok tagjainak többsége nem tudott jegyet venni az Eb-meccsekre, ezért Magyarországról szervezett keretek között nagy buszokkal kevésbé várhatók drukkerek. A többség egyéni szervezésben autókkal, mikrobuszokkal, illetve vonattal indul útnak. A vonatok közül azok a járatok, amelyek a meccs reggelén érnek Kölnbe egy, három vagy négy átszállással, Budapestről pénteken 15.40-kor, illetve 16.40-kor indulnak (16.40-kor kettő is). Repülőgépből több is indul Kölnbe szombat reggel, mjad a meccs után vissza is hozzák a szurkolókat Magyarországra. Ugyanakkor nemcsak Magyarországról indulnak az Eb-re magyar drukkerek. Sok külföldön dolgozó magyar szurkoló is útnak indul, valamint Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból utaznak szurkolóink az Eb-re.

„Felvidékről nagyon sokan, több mint ezren készülnek az Európa-bajnokságra, a magyar válogatott mérkőzéseire, akár jegy nélkül is – válaszolta a Nemzeti Sportnak a DAC egyik vezérszurkolója, Domonkos Roland. – Jó kapcsolatot ápolunk a magyarországi csoportokkal, megvannak azok a baráti társaságok, melyekkel már egyeztettünk az utazással kapcsolatban. Ha nem is sikerül ugyanabban a hotelben foglalni szállást, legalább a közelben próbálkozunk. Figyelemmel követjük a Carpathian Brigade felhívásait is. A magam részéről a stuttgarti meccseket helyezem előtérbe, de a többséghez hasonlóan nekem sincs jegyem, így lehet, hogy majd rögtönzünk és egy söröző kerthelyiségében vagy a fanzone-ban fogom végigszurkolni a mérkőzéseket. ”

Hozzátette, Németországban szigorú ellenőrzésekre és biztonsági intézkedésekre számítanak, továbbá beszélt az erdélyi és vajdasági szurkolókkal való összefogásról.

Nagy Lázár József (megafonnal)

„Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok! – Ahogy egyszer már kiemeltük a DAC–Sepsi OSK barátságos mérkőzésen is. A sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai és délvidéki szurkolókkal, barátokkal összeköt egy láthatatlan fonal, amely emlékeztet az erőnkre és a kitartásunkra. Nemcsak meccseken találkozunk, hanem közös családi, kulturális és egyéb programokat is szervezünk közösen. Az Eb-n mindenképp találkozunk.”

Az Eb-jegyek iránt az erdélyi magyarok körében is hatalmas volt az érdeklődés – ezt már a sepsiszentgyörgyi Nagy Lázár József nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, aki szintén készül az Eb-re.

„Tudom, hogy nagyon sokan regisztráltak, viszont nagyon kevesen jutottak jegyekhez. Nekünk szerencsénk volt , hiszen a családomból mindenki regisztrált és igényelt jegyet mindegyik meccsre még december elején, a feleségem, a sógorom, a fiam és én. Aztán, láss csodát, a fiam regisztrációja nyert, ő kapott 4 darab jegyet a kapu mögé az utolsó csoportmeccsünkre, ahova illik, a szurkolótáborba. Tudni kell, hogy én ez év június 29 én töltöm be az ötvenedik életévemet. Ez nekem egy hatalmas szülinapi ajándék, hogy június 23-án ott lehetek Stuttgartban a skótok elleni mérkőzésen a családommal együtt. Ez a fiam és a családom ajándéka, amiért nagyon hálás vagyok. Ott leszünk a szurkolók vonulásán, a stadionban pedig szurkolunk, ahogy azt kell!”

Sövény Ferenc (jobbra)

Végül, de nem utolsósorban a topolyai Blue Betyars szurkolótábor tagja, Sövény Ferenc beszélt nekünk Eb-terveiről, aki a válogatott legutóbbi, debreceni meccsén is ott volt Izrael ellen.

„Én a kölni, Svájc elleni és a stuttgarti, németek elleni meccsen leszek ott. Egyik barátom által jutottam a jegyekhez, aki nem tud elmenni, de átadta nekem a jegyeket eredeti árukban, ami nagy szó, mert sokan nyerészkednek a jegyekkel, melyekhez nehezen jutottak hozzá és tíz-, vagy hússzoros áron adnák el őket. A két csoportmeccs alatt végig kint leszek, nagyjából egy hetet. Mivel igencsak későn jutottam a jegyekhez, a csoportos utazásokról nagyrészt lemaradtam, ezért saját magamnak szerveztem az utazást és a szállást. Kölnbe Budapestről mallorcai átszállással repülök, mert így harmadannyiba került a jegy. Nagyjából 2018 óta járok válogatott meccsekre, hazaiakra és idegenbeliekre egyaránt. Ahogy az időm engedi. Voltam már a válogatottal Athénban, Splitben, Cesenában. A Puskás Arénába pedig mindig váltok bérletet, amikor csak sikerül.”

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország