Sallai Roland: Ilyen csapatok ellen a száz százalék mellé sok szerencse is kell

„Mint csapat kiadtuk magunkból a maximumot egy nagyon erős német válogatott ellen, amely tele van klasszis játékosokkal. Ilyen csapatok ellen a száz százalék mellé sok szerencse is kell, hogy pontot vagy akár pontokat tudjunk szerezni. Sajnos most nem jött össze” – kezdte M4 Sportnak adott értékelését Sallai Roland.

„Ilyen a futball. Sajnos ők szereztek vezetést, utána kompaktan kellett védekeznünk, mert ha kinyílunk, akkor meg is szórhattak volna minket, de ezt nem szerettük volna. Reméljük, hogy ha az utolsó csoportmérkőzésen jó eredményt érünk el, akkor még benne lehet a továbbjutás” – tette hozzá a Freiburg magyar támadója, aki szerint a németek jól összerakták a csapatukat, s jól is működnek, így esélyesek a végső győzelemre is.