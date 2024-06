Peter Hyballa: Célravezető a németek ellen kontrajátékra építeni

Nem tartja magát Magyarország-szakértőnek, mégis örömmel állt rendelkezésünkre Peter Hyballa, a DAC korábbi német vezetőedzője, hogy az A-csoportról nyilatkozzon. A legutóbb a holland élvonalbeli NAC Bredát trenírozó 48 éves szakembert arról kérdeztük, mekkora fegyverténynek tartja, hogy a házigazda Németország 5–1-re nyert Skócia ellen a nyitó mérkőzésen.

„Az Európa-bajnokság előtt nem volt nagy a válogatott körüli felhajtás, de az első meccs óta mindenki eufóriában van, pedig Skócia szerintem roppant gyenge volt, nem jelentett nagy kihívás legyőzni, a piros lap után tulajdonképpen eldőlt a csoport leggyengébb produkcióját nyújtó válogatottjával vívott meccs. Ugyanakkor tény, jól mozgott a német csapat, a passzjátéka szuper volt és kijött, hogy a fiatalabb és a rutinosabb játékosok kitűnő elegyet alkotnak. Magyarország és Svájc ellen lényegesen keményebb erőpróba vár a társaságra, azonban azt kell mondanom, a Nationalelf a csoport legerősebbje. Az elmúlt két évben mindenki roppant kritikus volt a válogatottal, pedig topjátékosok ülnek még a kispadon is: két BL-döntős futballista, Bayern-játékosok szerepelnek a cserék között. Optimistán látom a helyzetet, kilenc pontot remélek a csoportküzdelmektől.”

A szakember elmondta, Németország szerinte uralja a hátralévő két találkozóját az A-csoportban, amit arra alapoz, hogy ott lesz a pályán Toni Kroos, Robert Andrich, valamint Ilkay Gündogan és szükség esetén Emre Can is játszhat, elöl pedig rengeteg kiválóság vár bevetésre: Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Thomas Müller vagy éppen Niclas Füllkrug.

„Érdekes lesz látni, hogyan próbálnak majd érvényesülni az ellenfelek. Ami Magyarországot illeti, alighanem kontratámadásokra rendezkedik be, ami célravezető lehet. Marco Rossi szövetségi kapitány masszív védelemre próbál építeni, elöl pedig kihasználhatja a gyors és képzett játékosai sebességét. Három évvel ezelőtt szakértőként dolgoztam az Európa-bajnokságon, emlékszem, nagyszerűen futballozottak a magyarok, úgyhogy abban biztos vagyok, hogy a német futballisták tisztelik is a riválist, félni viszont aligha félnek tőle. Magyarországnak szüksége van pontra, pontokra a Svájc elleni vereség után, nem összpontosíthat kizárólag a védekezésre. Skócia ráfázott arra, hogy »beparkolta a buszt«, esélye sem volt, hogy kibekkelje a meccset. Jamal Musiala, Florian Wirtz és Kai Havertz elképesztően érvényesül kis területen, felállt védelemmel szemben is hatékonyak. A klubcsapatukban hozzászokhattak, hogy gyakran alkalmaznak catenacciót velük szemben. Mivel kedvelem a letámadást, örülnék, ha bátran alkalmaznák a magyarok, megzavarva a németek hátulról történő építkezését. Ez azért is lehet célravezető, mert így közelebb szerezhetnének labdát Manuel Neuer kapujához. Ehhez jó helyzetfelismerésre van szükség, fel kell mérni, mikor kell elöl elkezdeni a letámadást.”

AZ A-CSOPORT MŰSORA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

MAGYARORSZÁG–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország