3 – Georgia's Georges Mikautadze is the 9th player in total to score in all 3 group matches of a EURO tournament after M. Platini 1984, A. Shearer 1996, H. Stoichkov 1996, S. Milosevic 2000, M. Baros 2004, R. van Nistelrooy 2004, G. Bale 2016 and C. Ronaldo 2021. Elite. #EURO2024 pic.twitter.com/M6QhUL1trR