Manuel Neuer: Sokkal nehezebb meccs lesz a magyarok elleni

Mivel töltötték az időt a Skócia ellen 5–1-re megnyert Európa-bajnoki nyitó mérkőzés után?

A győzelem után kicsit lazíthattunk, pihenésre is jutott időnk, amelyet arra használtunk fel, hogy a barátainkkal és a családtagjainkkal találkozzunk, másnap pedig egyénileg erősíthettünk – mondta a hétfői sajtótájékoztatón a 38 éves Manuel Neuer, aki szerdán állhat 121. alkalommal a német válogatott kapujában. – A győztes meccs után jó volt megnézni a következő ellenfeleket, megpróbáltuk levonni belőle a következtetéseket.

Avasson be minket: melyek ezek? Thomas Müller azt mondta, a második csoportmérkőzés mindig kicsit nehezebb, ennek tükrében hogyan készülnek a Magyarország elleni csatára?

Vasárnap este volt csapatmegbeszélésünk, amelyen elemeztük a következő ellenfelünket. Roppant kellemetlen csapat, tapasztalhattuk, hogy játékosai agresszívan mennek bele a párharcokba, biztosan nem becsüljük le. Skócia ellen önbizalmat szereztünk, ám tudjuk, a Magyarország elleni sokkal nehezebb meccs lesz. Svájc sok lehetőséget kialakított, ám a második félidőben nyomás alatt játszott, a magyarok közelebb jártak az egyenlítéshez, mint ellenfelük a harmadik gólhoz, ez pedig intő jel, nem szabad figyelmen kívül hagynunk.

Meddig juthat az Eb-n a német válogatott?

Jó kérdés… Voltak jó és rossz első meccseink a korábbi nagy tornákon. Kétezertizennégyben, amikor világbajnokok lettünk, jól indítottuk a sorozatot Portugália ellen. Az ellenfelünk egyik játékosa azon a mérkőzésen is piros lapot kapott, de nem voltunk annyira fölényben, mint múlt héten pénteken Skócia ellen. Természetesen egy ilyen meccs segít lendületet venni, fantasztikus volt a rajt. Jó jelként tekintek arra is, hogy amikor öngólt kaptunk, mindenki bosszús volt a pályán. Két lábbal a földön állunk, jó, hogy ennyiszer betaláltunk, de nem kaphatunk gólt, a védekezés is ugyanolyan fontos, mint a támadás.

Kissé előreszaladva: a válogatott jövőjét milyennek látja annak ismeretében, hogy a keret átlagéletkora 28.6 év?

Rendkívül ígéretesnek! Mint minden válogatottnak, nekünk is van néhány idősebb játékosunk, de ez nem jelenti azt, hogy aki elmúlt harmincéves, annak vissza kell vonulnia az Európa-bajnokság után… Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene a jövőnk miatt, különben is, az életkor csak egy szám, ez alapján nem érdemes megítélni egy-egy csapatot, kizárólag a teljesítményét kell vizsgálni. Szerintem tökéletes az elegye a tapasztaltabb és a fiatalabb játékosoknak. Mindenkire szükség van, hiszen hosszú a torna, jöhet sérülés, kaphatunk piros lapot, bármi megtörténhet.

Nem furcsa, hogy ön helyett Ilkay Gündogan viseli a csapatkapitányi karszalagot?

Kevés részlet változott meg az én szempontomból a válogatottnál. Még mindig fontos tagja vagyok a csapatnak, abból az aspektusból is, hogy sokat beszélek a játékosokkal. A pályán a kommunikáció alapvető része a kapusjátéknak, igyekszem kivenni belőle a részem. Elfogadtam a helyzetet: amikor Ilkay Gündogant kijelölték a feladatra, nem voltam bevethető.

Hogyan élte meg, hogy az utóbbi időben sok kritikát kapott a teljesítménye miatt?

Nem olvastam a rólam szóló cikkeket, a személyem körüli vitával nem foglalkoztam. Mindig is úgy voltam vele, csak azokkal beszélem meg az ügyeimet, akikre tartozik, velük elemeztem a játékomat. Az illetékesekkel mindent kiveséztünk, megnéztem a felvételeket, értékeltük a teljesítményemet. Nekem a kapcsolat az edzőkkel és a játékostársakkal igazán fontos, érzem a bizalmukat. Fontos, hogy a csapat összetartó legyen. Bő a keretünk, jó a válogatottunk, minden poszton nagyszerű játékosokkal. A viták nem segítenek rajtunk, kapusposzton is együttműködünk. Négyen készülünk a meccsekre, s meg kell hagyni, jó móka! Jan Reichertnek, a Nürnberg kapusának hálásak vagyunk, hogy itt van velünk, a karaktere tökéletesen illik a csapatéhoz.

Március 27-én töltötte be a harmincnyolcat. Ez az utolsó Európa-bajnoksága?

Még nem árulhatom el, majd a torna után elgondolkodom rajta.

EB 2024

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország