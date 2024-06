Két meccs, 14 gól, Eb-rekord – és akkor a tizenegyeseket nem is számoltuk

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM KÜLÖNLEGES GÓL A MÚLTBÓL

(2000, Franciaország–Portugália 2–1). Nuno Gomes góljával a szünetben vezettek a portugálok, de megfordult az állás: a második félidő elején Thierry Henry fordulásból, a lábak között belőtte az egyenlítő gólt, majd a hosszabbítás vége felé Zinédine Zidane magabiztosan értékesített egy tizenegyest. Mindez persze nem volt ilyen egyszerű, lejjebb jönnek a brüsszeli elődöntő részletei.

(2012, Olaszország–Németország 2–1). A varsói elődöntőben Mario Balotelli két gólt szerzett, az elsőt még csak mezrázással ünnepelte, az itt látható másodikat viszont már a dresszét levéve, azzal a bizonyos ikonikus izomfitogtatással. Volt mire büszkének lennie, hiszen Riccardo Montolivo labdájával megindulva hatalmas gólt lőtt a bal felsőbe, ráadásul a döntőbe repítette vele csapatát.

A 14 GÓLOS REKORD NYOMÁBAN

Tehát a rekord még egyszer: Európa-bajnokság kieséses szakaszának egyetlen játéknapján sem esett olyan sok gól, mint a 2021-es torna június 28-i két nyolcaddöntőjében.

(2021, Horvátország–Spanyolország 3–5). A bemutató este hatkor kezdődött Koppenhágában. Már a nyitány is különleges volt: a 20. percben Pedri az Eb-történelem egyik leglátványosabb öngólját rúgta Unai Simón közreműködésével – a képsort elnézve az öngólt helyénvaló lenne a kapus kontójára könyvelni…

A spanyolok nem süllyedtek letargiába, Pablo Sarabia, César Azpilicueta és Ferran Torres góljával a hajrára győztes pozícióba navigálták magukat. Csakhogy a horvátok a 85. percben találtak egy gólt Mislav Orsic révén, vérszemet kaptak, és a 92. percben egy másik csereember, Mario Pasalic szép fejessel hosszabbításra ítélte a meccset. Ott aztán már csak spanyol gólok jöttek Álvaro Morata és Mikel Oyarzabal jóvoltából.

Az ötödik spanyol gól után – legfelül Mikel Oyarzabal (Fotó: Getty Images)

(2021, Franciaország–Svájc 3–3). A második felvonás helyszíne Bukarest volt. Az első gólt Haris Seferovic fejelte, és a második félidő elején Ricardo Rodriguez még nagyobb bajba sodorhatta volna a franciákat, csakhogy a hátvéd tizenegyesét Hugo Lloris kivédte!

Ez visszaadta a „kékek” hitét, Karim Benzema három perc alatt fordított, majd Paul Pogba lőtt egy olyan nagy gólt a bal felsőbe, hogy azzal akár a svájciak lelkét is összetörhette volna. Talán a franciák is ebben reménykedtek, hiszen az utolsó tíz percben olyan figyelmetlenül futballoztak, hogy kicsúszott a kezükből a győzelem: Seferovic fejelt még egy gólt, majd a 90. percben Mario Gavranovic is lőtt egyet!

A napi gólszámláló itt megállt, a termés, ugye 14, Eb-rekord, de a történetnek még nincs vége: a tizenegyespárbajban az első kilenc rúgó szintén a kapuba talált, viszont Kylian Mbappé lövését Yann Sommer kivédte – azaz a továbbjutás is kicsusszant a „kékek” markából, Svájc lépett be a legjobb nyolc közé!

