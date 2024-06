Két gól, eső, 1–1-es döntetlen a szlovák–román meccsen

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

SZLOVÁKIA–ROMÁNIA 1–1 (1–1)

Frankfurt. Frankfurt Aréna, 45 033 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

Szlovákia: Dúbravka – Pekarík (Gyömbér, 90+2.), Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (Bero, 90+2.) – Schranz (Duris, 77.), Strelec (Bozeník, 70.), Haraslín (Suslov, 70.). Szövetségi kapitány: Francesco Calzona

Románia: Nita – Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu – M. Marin – I. Hagi (Man, 66.), R. Marin (Rus, 86.), Stanciu, Coman (Sorescu, 58.) – Dragus (Puscas, 66.). Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

Gólszerző: Duda (24.), ill. R. Marin (37. – 11-esből)

Sárga lap: Duda (90+1.), ill. Burca (45+1.), Bancu (45+4.), E. Iordanescu (szöv. kapitány, 55.), Puscas (88.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A METEOROLÓGUSOK ALAPOSAN elszámolták magukat. A szerda esti összecsapás idejére semmiféle vihart nem jósoltak az aréna környékére, ehhez képest a frankfurti Deutsche Bank Park fölött a második félidőben akkora vihar kerekedett, hogy az ultramodern arénában még a tetőt sem volt idő behúzni. A szakadó eső alaposan eláztatta a talajt, a radarfelvételek alapján keletről a város fölé bekúszó ciklon pedig villámlással is járt, a közelben nagy durranással csapódott be az egyik. Hiába ömlött az eső, a német Daniel Siebert játékvezető nem szakította félbe a játékot, és mire sikerült teljesen fedetté tenni a stadiont, alaposan elázott a gyep.

A két csapat a pályán nem kímélte egymást, a szlovákok és a románok is a rutinban bíztak ezen a napon, a kontinenstornák történetében most fordul elő először, hogy négy 35 évnél idősebb játékos is ott volt a kezdőcsapatokban. A vezetést ehhez képest a 29 éves Ondrej Duda szerezte meg Szlovákia számára, jobbról érkező beadást követően mesteri ütemben ugrott fel, és bólintott a bal alsó sarokba. A románok ekkor kiesésre álltak, ám a csodás, kékre festett hajú Andrei Ratiu vezérletével erőre kaptak, és még a szünet előtt – büntetőből – egyenlítettek. A tizenegyes előtti szituációt hosszú percekig vizsgálta a VAR, a védő lába a tizenhatos vonala előtt, vagy azon elül érte a kapu felé igyekvő Ianis Hagi lábát. A megítélt büntetőt az ukránok kapujába is betaláló Razvan Marin értékesítette rendkívüli kegyetlenséggel, a szlovákok kapusának, Martin Dubravkának akkor sem lett volna esélye megfogni a lövést, ha nem balra, hanem jobbra vetődik el.

A gól nemcsak hogy egy pontot, de egyenesen csoportelsőséget ért, amire valljuk be, a torna előtt nem sokan fogadtak volna. Románia 2000-ben jutott tovább legutóbb Európa-bajnokságon, úgyhogy nyugodtan írhatjuk, szerda este történelmet írt Edward Iordanescu szövetségi kapitány együttese.