Kabát Péter még mindig libabőrös lesz, ha felidézi Csoboth Kevin gólját

Még kedd délelőtt beszélgetett az NSO Tv Kabát Péterrel, akinek még mindig libabőrös lett a karja, ahogy felidézte Csoboth Kevin győztes gólját a skótok ellen. A korábbi válogatott labdarúgó azt is elárulta, mit üzent a meccs után az Újpest játékosának, s lelkileg milyen hatással lehetett ez a gól az idény során több mélypontot is megélt csatárra.

Arról is beszél, olyannyira bízik a magyar válogatott nyolcaddöntőbe jutásában, hogy már a portugálok elleni kezdőt is megálmodta, s továbbra is tartja, messzire juthatnak Szoboszlaiék az Eb-n. Hogy meddig, az videónkból kiderül.

Mint ismert, miután az angolok kedd este nem tudták legyőzni a szlovénokat, csak a csoportkör utolsó játéknapján dől el, hogy a magyar válogatott ott lesz-e legjobb tizenhat között. Ehhez az kell, hogy az F-csoportban ne nyerjenek a csehek és a grúzok sem.