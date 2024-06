Gulácsi Péter: Tudom, nehéz lesz, de a németek ellen javítanunk kell!

KEVÉS POZITÍVUMOT lehetett találni Magyarország Svájc elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésén, de az egyik mindenképpen az, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan témaként szolgáló kapuskérdés nem rakott túl nagy terhet a versenyből győztesen kijövő Gulácsi Péterre, az RB Leipzig 34 éves kapusa jó teljesítményt nyújtott, lapunk 6-os osztályzattal értékelte. A találkozón két nagy védést is bemutatott, a három kapott gól ellenére sem rajta múlt, hogy a válogatott nem tette szorosabbá a meccset a FIFA-világranglista 19. helyezettje ellen. A kapus lapunknak elmondta, utolsó emberként nézve milyen volt a játék, amely kívülről szemlélve minden várakozást alulmúlt.

„Az első félidőben passzívak voltunk, sok hibát követtünk el, nem voltunk elég dominánsak a labdával, kijött a svájciaknál, hogy a két védekező középpályásuk rendkívül labdabiztos, jól mozogtak be üres területekbe, könnyen bejátszották a vonalak közé a labdát, és ha kapura fordultak, veszélyeztettek, ebből is kaptuk az első gólt – nyilatkozta még Kölnben Gulácsi Péter. – Három gólt kaptam, nekem a második az igazán bosszantó, mert ha azt a szünet előtt kivédekezzük, más a helyzet. Mindig beszélünk a fontos pillanatokról, ha egygólos hátrányban megyünk pihenőre, szerintem rendbe tudjuk tenni a fejeket. Svájc jelentős játékerőt képvisel, de már sok hasonló együttessel játszottunk a közelmúltban, megmutattuk, hogy ha fegyelmezetten és koncentrálva futballozunk, nem hibázunk, szorossá tehetjük a meccset. Nulla kettőnél sikerült visszajönnünk, volt olyan tíz-tizenöt perces periódus, amikor oda-vissza játék zajlott, és ha van egy kis szerencsénk, kiegyenlítünk. A harmadik svájci találat a gólkülönbség miatt fájó, remélem, nem lesz jelentősége. Bosszantó a vereség, mert tudtuk jól, milyen fontos pontot szerezni az összkép miatt. A németek ellen javítanunk kell. Nem lesz könnyű feladat, mert láttuk, hogyan teljesítettek Skócia ellen. Van jelentősége, hogy a legutóbbi három mérkőzésen nem tudtak felülmúlni minket, megmutattuk, hogy az ilyen képességű válogatott ellen is tudunk nyerni, ám ez egy másik német csapat lesz. Jól fel kell készülnünk, és a svájciak elleninél jobb teljesítményre lesz szükség.”

A mérkőzést végigjátszó Schäfer András is az első, illetve a második játékrész közötti különbségről beszélt, és arról, hogy csalódott, ugyanakkor a vesztes mérkőzés után nem akar túl negatívan értékelni.

„Nem egyszerű megszólalni, miután kikaptunk egy jobb csapattól – mondta az Union Berlin középpályása. – Ettől függetlenül sokkal ­meggyőzőbben kellett volna játszanunk, főleg a első félidőben, amit odaajándékoztunk az ellenfélnek – ezen a szinten ilyen nem történhet meg. Az első negyvenöt percben jobban fel kellett volna vállalnunk a párharcokat, az egy az egy elleni csatákat, és meg is kellet volna nyerni őket. A svájciaknál olyan játékosok szerepelnek, akiknek fél másodperc előnyt sem lehet adni, nemhogy kettőt-hármat. Túl nagy területeket engedtünk nekik, nem tudtuk nyomás alá helyezni őket. A fordulás után már jobban belementünk a párharcokba, jobban is játszottunk, mint Svájc, de az első ­félidő odaajándékozása nem fért bele. Nem szeretnék túl negatív lenni, mert nem egyetlen meccsre jöttünk az Európa-bajnokságra, hanem háromra, de inkább négyre. Nagy hibát követnénk el, ha letargiába esnénk. Nem tudjuk visszacsinálni, úgyhogy arra kell sarkallnia minket a vereségnek, hogy még jobban menjünk a következő mérkőzésen. A motivációval nem lesz gond. A szurkolóink elképesztőek voltak, nagyszerű hangulatot varázsoltak a stadionba. Nagy szükségünk lesz rájuk a következőkben, köszönjük, hogy így álltak ehhez a mérkőzéshez, és bízom benne, hogy a csoporttalálkozók után a negyedik Eb-meccsen is így buzdítanak minket.”

GUTEN TAG! Bodnár Zalán naplója Piros lap, csülök és xG Valami kimaradt a Magyarország–Svájc meccs hivatalos jegyzőkönyvéből. Sajnos nem két magyar gól, hanem egy kiállítás. Fotósunk, Koncz Marci ugyanis piros lapot kapott Kölnben. Pedig semmi rosszat sem tett, csak a munkáját végezte, ez azonban nem tetszett egy svájci szurkolónak a lelátón, és felmutatta neki a piros lapot. Cserébe ő lefényképezte. Marci amúgy a világ legszolidabb embere, fogalmunk sincs, mitől rághatott így be rá ez a mini-Shaqiri, mert sárga lap is volt nála, de egyből pirosat adott. Épp fellebbezünk az UEFA-nál, hogy ne tiltsák el a következő meccsről, különben Szabó Mikinek egyedül kell mindent fotóznia. A kölni meccs után hatan hétfelé mentünk. Borsos Laci például előbb Frankfurtba, majd onnan Herzogenaurachba, a német válogatott (és az Adidas) bázisára, ott izgi lehet az együttműködés, miután a német szövetség a három csíkot pipára váltotta pár pfennigért. Laci majdnem lekéste a sajtótájékoztatót, mert nem találta a buszállomást, ám miután harminc méterrel elhagyta őt a busz, a talpától a füléig tetovált buszsofőr lefékezett, és bevárta. Szerencsére, mert így meghallgathatta Emre Can szavait, amelyekből kiderült, hogy a Dortmund középpályása nagyon jó fej (azt azért persze nem mondta, hogy a magyarok győznek szerdán…). Szabó Miki és Nagy-Pál Tomi átautózta az éjszakát, hogy Kölnből átérjen a válogatott másnap reggeli edzésére, mi inkább a hajnali kelést választottuk, hogy a vereség miatti bánatot belefojtsuk egy hozzávetőlegesen hatkilós csülökbe a szenzációs Deutzer Brauhausban, ahol az MSÚSZ dicséretes szokása szerint megvendégelte a helyszíni tudósítókat, ott követtük, ahogy az olaszok felálltak az albánok elleni gyors pofonból. Vasárnap reggel aztán a Kölnből Weilerbe tartó öt és fél órás autóút során kiváló alkalmunk nyílt Pór Karcsival szakmai nézőpontokat ütköztetni, úgyhogy alaposan egymásnak estünk a statisztikák, az adatközpontú elemzés és főként az xG témájában, én képviseltem természetesen azt az álláspontot, hogy ezek a kukába valók, és semmi közük a labdarúgás nevű játékhoz. Az autót vezető Marci bölcsen a csendes megfigyelő álláspontjára helyezkedett. Aztán persze a helyi sörgyár, az Allgäuer Hell meccsnézős sátrában a lengyel–holland alatt koccintottunk a békére, de azért nem adtunk ki közös nyilatkozatot, ahogy a diplomaták szokták. Tschüss bis morgen!

AZ A-CSOPORT MŰSORA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

MAGYARORSZÁG–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország