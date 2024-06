Gulácsi és Orbán közelíthet a 300. közös meccshez; Nagy Ádám magyar Eb-rekordot állíthat be

A CSOPORT, 1. FORDULÓ, JÚNIUS 15., 15.00, KÖLN



MAGYARORSZÁG–SVÁJC – ÉLŐBEN AZ NSO-N!



♦ Magyarország sorozatban a harmadik, összességében az ötödik Európa-bajnokságán vehet részt: 1964-ben harmadik, 1972-ben negyedik lett – ezek négyes döntők voltak – , 2016-ban a nyolcaddöntőben Belgiummal szemben maradt alul, 2021-ben pedig a portugál, francia, és német válogatott alkotta csoportban a 4. helyen végzett és nem jutott tovább. Az összesített mérlege a kontinenstornákon 2 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség.



♦ Marco Rossi válogatottja 26. a világranglistán. A becsült keretértéke 165.45 millió euró, ezzel hátulról a hatodik a 24-es Eb-mezőnyben. A legértékesebb játékos 75 millió euróval Szoboszlai Dominik. A 26-os keretből 17-en légiósok (65.4 százalék). A keret átlagéletkora 27.5 év, ez a szerbekkel egálban a hetedik legmagasabb a résztvevők közül.



♦ A magyar hátvédsor legerősebb bástyája a középső védő Willi Orbán, hiszen amikor a mostani Európa-bajnoki selejtezők során a pályán volt, mindössze egy gólt kapott Marco Rossi csapata (Belgrádban, Szerbiától). Orbán az Eb-n újra együtt játszhat sérüléséből felépült lipcsei csapattársával, a kapus Gulácsi Péterrel, akivel nagyon jól ismerik egymást, hiszen utánaszámoltunk és kiderült, hogy a válogatottban 30-szor, míg a RB Leipzigben játszottakkal együtt – mindenféle tétmeccset figyelembe véve – összesen 261 hivatalos találkozón szerepeltek együtt. Bár pontos adatok nincsenek erről, de ők ketten alkotják az Eb mezőnyének egyik legtapasztaltabb kapus-középső védő párosát.

Magyar válogatott 30 2. Bundesliga 13 Bundesliga 165 Bajnokok Ligája 25 Európa-liga 10 Német Kupa 17 Német Szuperkupa 1 Összesen 261 GULÁCSI PÉTER ÉS WIILLI ORBÁN KÖZÖS HIVATALOS MÉRKŐZÉSeINEK SZÁMA

Forrás: Transfermarkt



♦ A magyar labdarúgó-válogatott történetében a 2024-es tornán fordulhat elő először, hogy egy játékos három Európa-bajnokságon is pályára lép, ráadásul három játékosnak is megvan erre az esélye. Albert Flórián és Bene Ferenc az 1964-es és az 1972-es tornán játszott, Lovrencsics Gergő, Nikolics Nemanja, Szalai Ádám 2016-ban és 2021-ben, ők most már nem lesznek ott. Viszont a legutóbbi két Eb-n pályára lépő csapatból Fiola Attila, Kleinheisler László és Nagy Ádám Németországban is szerepelhet. A legtöbb Eb-meccse a jelenlegi keretből Nagy Ádámnak van, aki hatszor szerepelt, az abszolút csúcstartó Szalai Ádám hét mérkőzéssel. Németországban Nagy megelőzheti Szalait, ha legalább két mérkőzésen pályára lép. Kleinheisler eddig ötször, Fiola négyszer játszott.



♦ A harmadik Eb-jére készül Lang Ádám is, ő azonban a legutóbbi tornán nem játszott, csak kispados volt. A védő egy figyelemre méltó sorozatban van, hiszen a 2021. szeptember 5-i albániai vb-selejtező óta mind a 30 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, ráadásul 27-szer kezdőként! Szintén a harmadik tornájára készül a válogatottal Gulácsi Péter és Dibusz Dénes, de előbbi csak 2021-ben szerepelt, utóbbi pedig még nem lépett pályára Eb-meccsen. Ha Marco Rossi ezúttal sem Dibusz mellett dönt, akkor úgy lehet ott három Eb-n, hogy egyszer sem véd.



♦ Nagy Ádám az Eb-meccsek mellett egy másik rangsorban is utolérheti a tornán Szalai Ádámot. A védekező középpályás jelenleg 81 válogatott mérkőzéssel 11. a sorban, holtversenyben Mátrai Sándorral. Szombaton beérheti Garaba Imrét, ha pedig mind a három Eb-csoportmeccsen pályára lép, akkor 84 mérkőzéssel 10. lesz az örökrangsorban. Viszont ha bejutunk a nyolcaddöntőbe, akkor utolérheti a 85 meccsel jelenleg kilencedik Puskás Ferencet, egy negyeddöntős szerepléssel pedig Szalai Ádámot és Grosics Gyulát (86) is befoghatná.



♦ A mérkőzésszámok után térjünk rá a gólokra. Eddig kilenc olyan magyar válogatott játékos volt, aki valaha gólt szerzett az Európa-bajnokságokon. Bene Ferenc, Dzsudzsák Balázs, Novák Dezső és Szalai Ádám egyaránt kettőt, Gera Zoltán, Fiola Attila, Kű Lajos, Schäfer András és Stieber Zoltán egyet. Amennyiben Németországban Fiola vagy Schäfer szerezne még kettőt, új rekordot állíthatnának fel. Érdekesség, hogy a jelenlegi keret két legeredményesebb válogatott játékosának, a nemzeti csapatban 12 gólos Sallai Rolandnak és Szoboszlai Dominiknak még nincs Eb-gólja. Előbbi 2021-ben mind a három meccsünkön játszott, de nem talált be, utóbbi pedig még nem játszott Európa-bajnokságon, hiszen három évvel ezelőtt sérülés miatt ki kellett hagynia a tornát.



♦ A szövetségi kapitányok között az olasz Marco Rossi a németek elleni, második csoportmeccsünkön válhat abszolút csúcstartóvá az Eb-meccsek számát tekintve, hiszen most háromnál tart, a német Bernd Storcknak van négy, Baróti Lajosnak és Illovszky Rudolfnak kettő. A mérkőzésszám szerinti abszolút rangsorban 117 meccsel Baróti Lajos vezet, Sebes Gusztáv a második 69-cel, míg Rossi a harmadik 63-mal. Tehát, ha a két júniusi felkészülési meccs után az Eb-n eljutnánk az elődöntőig, Rossi utol is érné az 1954-ben vb-ezüstérmes szakembert. Az olasz-magyar szakember eddigi mérlege 32 győzelem, 14 döntetlen és 17 vereség.



♦ A jelenlegi keret legidősebb játékosa a 34 éves Gulácsi Péter, a legifjabb a 20 és fél éves Kerkez Milos. A magyar Eb-történelem legifjabb játékosa egyébként Varga Zoltán volt, aki 19 éves és öt hónapos volt, amikor 1964-ben pályára lépett a dánok elleni Eb-meccsünkön, a legrutinosabb pedig Király Gábor, aki 2016-ban 40 évesen védett Franciaországban.



♦ A magyar válogatott veretlenül, 5 győzelemmel és 3 döntetlennel nyerte meg az Eb-selejtező csoportját. 2024-ben 3 siker és 1 vereség a mérlege. Írországban véget ért a 14 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata, és ez volt az első veresége, amióta Szoboszlai Dominik a csapatkapitány.



SVÁJC



♦ Svájc először a már 16 csapatos 1996-os angliai Eb-re jutott, ki 2000-re és 2012-re nem tudta kvalifikálni magát, összességében ez lesz a hatodik kontinensviadala. 2016-ban a 16 közé jutott, a legjobb eredményt pedig legutóbb, 2021-ben érte el, amikor a nyolcaddöntőben Franciaországot búcsúztatta, majd a négy közé jutásért csak tizenegyesekkel maradt alul Spanyolországgal szemben.



♦ A FIFA rangsorában a Magyarországot hét hellyel megelőző, 19. Svájc keretének összértéke 281.5 millió euró, ezzel a 14. helyet foglalja el a mezőnyben. A svájciak keretéből heten játszanak a német Bundesligában, öten az olasz Serie A-ben. A legértékesebb labdarúgójuk 45 millió euróval a Manchester City középső védője, Manuel Akanji, ez 30 millióval marad el Szoboszlai Dominikétól. A svájciak átlagéletkora alig magasabb a mieinkétől (27.5 év), a keretükben csupán két olyan futballista van, aki nem légiós: a középpályás Ardon Jashari (FC Luzern) és a jobbszélső Renato Steffen (FC Lugano).



♦ A svájciak szövetségi kapitányának, a török állampolgársággal is rendelkező, 49 éves Murat Yakinnak ez lesz a 35. találkozója a helvétek kispadján, a mérlege 15 győzelem, 11 döntetlen, 8 vereség, 1.65-os a pontátlaga, ami valamivel jobb, mint Rossié (1.44). Játékosként 1995 és 2002 között összesen négyszer játszott a magyar válogatott ellen és sosem kapott ki: 3 győzelem és 1 döntetlen.



♦ A svájciak az Eb-selejtező I csoportjában úgy futottak be a második helyre, hogy 4 győzelem és 5 döntetlen mellett az egyetlen vereségüket a záró találkozón, a csoportgyőztes románok vendégeként szenvedték el (0–1). Az előző 14 meccsükből csak ezen kaptak ki.



♦ Svájc az idei négy felkészülési meccsét 2 győzelemmel és 2 döntetlennel zárta: Dániában (0–0) és legutóbb otthon Ausztria ellen (1–1) ikszelt, közte 1–0-ra nyert Írországban és pályaválasztóként 4–0-ra verte meg Észtországot.



MAGYAROK A SVÁJCIAK ELLEN



♦ A két válogatott eddig 46-szor találkozott, az örökmérleg 30 magyar győzelem, 5 döntetlen, 11 svájci siker. Ezek közel fele volt tétmérkőzés (21 találkozó), amelyeken 12 magyar diadal, 3 döntetlen és 6 svájci győzelem született.



♦ A magyar csapat 1940-től több mint fél évszázadon át veretlen volt a svájciakkal szemben (17 győzelem, 1 döntetlen), 1994-től fordult a kocka és azóta már csak egyszer, 1998 novemberében, egy barátságos találkozón sikerült nyerni ellenük, 2 döntetlen és 6 vereség mellett. Azon a 2–0-s győztes találkozón Bicskei Bertalan irányította a magyar válogatottat, aki azt megelőzően évekig dolgozott Svájcban.



♦ A párharc legutóbbi két felvonása magyar szempontból kellemetlen emlék, hiszen a 2018-as világbajnokság selejtezőjében Budapesten 3–2-re, Bázelben 5–2-re nyertek a svájciak. A mostani kerettagok közül Gulácsi Péter, Lang Ádám és Nagy Ádám szerepelt azon a két mérkőzésen.



AZ A-CSOPORT MŰSORA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország



MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

SVÁJC

Kapusok: 21 – Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 – Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), 1 – Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: 5 – Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), 4 – Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 13 – Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), 22 – Fabian Schär (Newcastle United – Anglia), 2 – Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), 3 – Silvan Widmer (Mainz – Németország), 15 – Cédric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: 20 – Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), 25 – Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 8 – Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 24 – Ardon Jashari (FC Luzern), 26 – Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), 23 – Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), 16 – Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), 11 – Renato Steffen (FC Lugano), 17 – Rubén Vargas (Augsburg – Németország), 10 – Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: 18 – Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), 7 – Breel Embolo (Monaco – Franciaország), 19 – Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), 9 – Noah Okafor (Milan – Olaszország), 14 – Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin (svájci-török)