Felkészülés: Szlovákia nem izzadt meg San Marino ellen

Szlovákia Bécsújhelyen játszott a San Marinó-i válogatottal, és a papírformának megfelelően könnyed győzelmet aratott. Már a tízedik percben két góllal vezetett Francesco Calzona csapata, és innentől nem is játszottak teljes erővel, de így is szereztek még két gólt.

A 4–0-s győzelmet arató szlovákok aligha vívnak ilyen könnyű meccset az Eb-n, hiszen a csoportjukban Belgium, Ukrajna és Románia lesz az ellenfelük.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Bécsújhely, Bécsújhelyi Stadion. Vezette: Weinberger (osztrák)

Szlovákia–San Marino 4–0 (3–0)

Szlovákia: Rodák – Pekarík (Obert, a szünetben), Gyömbér (Duris, 76.), Skriniar, De Marco – Rigo (Holly, 68.), Hrosovsky, Bénes – Susulov (Tupta, 60.), Strelec (Polievka, 59.), Haraslín (Sauer, a szünetben). Szövetségi kapitány: Francesco Calzona

San Marino: Colombo – Fabbri (D'Addario, 25.), Cevoli, Rossi (Vitaioli, 85.), Tosi – A. Golinucci (Mularoni, 62.), E. Golinucci (Pancotti, 62.) – Berardi (Battistini, 62.), Contadini, Sensoli – Nanni (Palazzi 85.). Szövetségi kapitány: Roberto Cevoli

Gólszerző: Rigo (8.), Suslov (10.), Haraslín (36.), Strelec (58.)

A SZLOVÁK LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 32 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), Marek Rodák (Fulham – Anglia), Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok), Dominik Takác (Spartak Trnava)

Védők: Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), Michal Tomic (Slavia Praha – Csehország), Matús Kmet (AS Trencín), Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), Adam Obert (Cagliari – Olaszország), Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emírségek), Sebastian Kósa (Spartak Trnava)

Középpályások: Jakub Kadák (Luzern – Svájc), Matús Bero (Bochum – Németország), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország), Patrik Hrosovsky (Genk – Belgium), Stanislav Lobotka (Napoli – Olaszország), Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), Dominik Holly (Jablonec – Csehország), Bénes László (Hamburger SV – Németország)

Támadók: Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), David Strelec (Slovan Bratislava), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország), Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország)

Tartalékok: Lubomír Belko (Zilina), Richard Ludha (Teplice – Csehország), Marek Bartos (Podbrezová), Tomás Nemcík (Rosenborg – Norvégia), Peter Pokorny (Slask Wroclaw – Lengyelország), Artur Gajdos (AS Trencín), Erik Jirka (Viktoria Plzen – Csehország), Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze – Lengyelország), Tomás Bobcek (Lechia Gdansk – Lengyelország), Erik Prekop (Bohemians Praha 1905 – Csehország), Adam Zrelák (Warta Poznan – Lengyelország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

15.00, München: Románia–Ukrajna

18.00, Frankfurt: Belgium–Szlovákia

JÚNIUS 21., PÉNTEK

15.00, Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium