Pergel Andrej: Nem gondoltam, hogy idén bekerülök a magyar válogatottba

A spanyol Logrono 21 éves balátlövője nem érkezett teljesen ismeretlen közegbe, hiszen 2023-ban több mostani csapattársával együtt szerzett junior vb-ezüstérmet. Így Ilic Zorannal is, akivel együtt kezdtek el kézilabdázni Adán, majd az útjuk is hasonló irányt vett Magyarország felé. Videónkban a válogatott jobbátlövőjét kértük meg, jellemezze a régi-új csapattársát, aki többek között arról is beszélt, mire lehet tőle számítani, ha lehetőséget kap Chema Rodrígueztől.

Férfiválogatottunk ma 18 órától lép pályára Galgócon a szlovákok elleni Eb-selejtezőn.