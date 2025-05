Simán győzött Szlovákia ellen, és csoportelsőként kijutott az Eb-re a magyar férfi kéziválogatott

FAZEKAS Gergő, a magyar válogatott irányítója: „Az elején az ütközés kicsit kellemetlen volt, de szerencsére jól vagyok. Első helyen akartunk továbbmenni a csoportból, tudtuk, mi a tét, ennek fényében készültünk, elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel. Sosem mondom egy meccsre azt, hogy könnyű, de most kicsit koncentráltabbak és élesebbek voltunk védekezésben és támadásban is. Bartucz Laci a másik félidőben nagyon jól védett, jöttek a gyors gólok, és ha emellett jó a védekezés is, akkor jó esély van a győzelemre.”