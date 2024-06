Eldöntötte az Eb-finálét, néhány év múlva hajléktalan lett

Az 1962-es születésű, szemtelenül jóképű francia balszélső, középcsatár két világbajnokságon is szerepelt, 1982-ben és 1986-ban, egy negyedik és egy harmadik helyet elérve a válogatottal, közte az 1984-es Eb-aranyérem – minden adott tehát, hogy egy fantasztikus, ünnepelt futballistáról, a bulvárlapok kedvencéről és egy későbbi megbecsült futballszakemberről írjunk.

De ez nem az a cikk.

Bellone az AS Monacóban robbant be a francia futballba, 1981-ben, a Magyarországon is jól ismert svéd Ralf Edström oldalán. Az Év játékosa lett, bemutatkozott a válogatottban, góllal debütált, majd átadta a helyét a „váltótársának”, Didier Sixnek. Vele cserélgette a helyét az Eb-n is, ahol kezdett a dánok ellen, remekül szállt be a portugálok elleni elődöntőben, a finálét pedig ő zárta le a tornán remekül hajrázó, ekkor már emberelőnyben lévő spanyolok ellen.

A mexikói vb-n minden idők egyik legjobb mérkőzésén, a francia–brazil találkozón kiharcolt volna egy piros lapot az ellenfélnek, ha már akkor is van VAR, a „szétlövésben” nagy szerencsével értékesítette a tizenegyesét Carlos ellen, emiatt később tisztázni kellett az ide vonatkozó szabályt (a labda a kapufáról a kapusra pattan, onnan a gólvonal mögé, akkoriban még a játékvezetőkre volt bízva, ilyen esetben hogyan döntenek; a francia tv-kommentátorok például sokáig szomorkodtak, hogy nem érvényes a találat).

Ám nem véletlenül volt (ekkor még...) Lucky Luke a beceneve, ezt még Monacóban kapta a villámgyors játékos, akinek az ottani bérelt háza kertjébe behajtva szenvedett a hercegnő, Grace Kelly tragikus autóbalesetet – a turisták és az újságírók rohama miatt aztán elköltöztek onnan Bellone-ék.

A támadó Mexikóban 24 éves volt, a legszebb évei hátra lettek volna, ha a következő vb előtt nem dől ki fél évre, aztán nem szenved bokatörést. A műtétek után két évig mankóval járt, és nagyon rosszul: költséges válása után az összes maradék pénzét elveszítette egyetlen rossz döntéssel. Csak játékosként volt ugyanis szerencsés, a 17 millió frankos befektetése elúszott egy csaló miatt, sőt ötmillió frankos tartozása keletkezett, ez utóbbi ma euróban 800 000.

1998-ban a Radio France bejelentette, hogy Bellone elhunyt, szerencsére tévedtek, de legalább felhívták rá a figyelmet, egy évre rá Cannes-ban (innen vonult vissza, előtte a Montpellierben is játszott) gálamérkőzést rendeztek a megsegítésére. A Le Monde 2016-ban felkereste őt Le Chanelet-ben, ebben a városban dolgozik sporttanácsadóként, az 1982-es vb-n vele együtt szereplő Christian Lopezzel együtt.

„Kilenc éve vettek fel, minden sporttal kapcsolatos ügy az enyém a városházán. Korábban heti két-három napot dolgoztam bingóklubokban, kis fizetésért, de jól éreztem magam. Amikor az utcán éltem, pontosabban egy autóban aludtam, százezer frankot ajánlottak, ha írok egy botránykönyvet a régi játékosokról, ám nemet mondtam. Soha nem mondanék rosszat senkiről. A gálameccsemért külön köszönet jár Jean Tiganának, ott volt Jean-Pierre Papin, Éric Cantona, Zinédine Zidane, Fabien Barthez, Christophe Dugarry is; összejött egymillió-kétszázezer frank, az adósságok és a tartásdíj kifizetése után maradt huszonötezer. A halálhíremet azért jelentették be, mert akkor hetekig az öngyilkossággal kacérkodtam, Olaszországban voltam, és senki sem ért el telefonon. Ma már én vagyok a világ legboldogabb embere, normális életem van.”

Nem mellékesen négy gyerek édesapja, és elárulta, 11 éves korában volt egy látomása, azóta tudta, profi futballista lesz. A nagylelkű Tigana már a gálamérkőzés előtt kifizette egy félmilliós tartozását, és segített a hírnevével a banknál elintézni, hogy ne tegyenek végleg tönkre egy Európa-bajnokot. Azon a meccsen egyébként pályára lépett még Luis Fernández, Manuel Amoros, Patrick Battiston, Thierry Henry, Robert Pires, Luc Sonor és Roger Milla is!

Bellone egy rövid ideig volt a Cannes B edzője, 1998 és 2004 között dolgozott az ottani utánpótlásban, havi 11 ezer frankos nettó bérért, de a Cannes csődbe ment, Bellone pedig felhagyott az edzőséggel. 2018-ban megírta életrajzi regényét, gyakori vendége volt akkor a TV-s műsoroknak.

