Eb 2024: különleges szellemiség, gólra törő játék − ismét nagy dobásra készülnek a dánok

Nem is választhatott volna jobb ellenfelet a németországi Európa-bajnokság rajtjára a dán válogatott, mint Szlovéniát. Az együttes ez ideig hatszor csapott össze a szlovénokkal, egyszer sem kapott ki, egy döntetlen mellett ötször megverte. Érdekesség, hogy a két válogatott ugyanabban a csoportban szerepelt a selejtezőben, Ljubljanában 1−1-es döntetlen született, Koppenhágában pedig 2−1-re nyertek a hazaiak.

És egyébként is, Dánia jó csapatokat szokott az Eb-re delegálni, az idősebb korosztály könnybe lábadt szemmel gondol vissza az 1984-ben elődöntős együttesre (Morten Olsen, Jesper Olsen, Sören Lerby, Allan Simonsen, Jan Mölby, no meg Preben Elkjaer Larsen), nem beszélve a beugróként 1992-ben aranyérmet szerzőre (Peter Schmeichel, Brian Laudrup, Flemming Povlsen és társaik). És hát a legutóbbi, 2021-es tornán is elődöntőig menetelt a csapat, pedig az első meccsen Christian Eriksennek megállt a szíve, a pályán esett össze, élet és halál között lebegett − szerencsére túlélte, s ott van az idei Eb-keretben is! A válogatott világszerte sok rajongót szerzett látványos támadófutballjával – itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Dánia eddigi 33 Európa-bajnoki mérkőzésén átlagban 2.79 gól született, ezzel első helyezett a legalább húsz Eb-meccsen szereplő, 12 válogatottat felvonultató listán.

A dánok vasárnap tehát Szlovénia ellen kezdik 2024-es szereplésüket (Szerbia és Anglia van még a csoportban), és a bt.dk internetes oldal érdekes kutatás eredményét közölte ezzel kapcsolatban. A Voxmeter június 9. és 12. között 1080 kiválasztottat megszólaltatva tett fel különböző kérdéseket a csapat várható eredményességéről. Nos, a megkérdezettek 66.2 százaléka szerint a válogatott továbbjut csoportjából, s 28.6 százalékuk szerint akkor minősíthető sikeresnek az idei Európa-bajnokság, ha legalább a negyeddöntőig eljut Kasper Hjulmand szövetségi kapitány együttese. A megkérdezettek négy százaléka szerint az Eb-trófeával tér haza a csapat.

„Meghagyom másoknak a jóslást, én nem szoktam − idézte ugyancsak a bt.dk a válogatottat 2020 óta irányító 52 esztendős kapitányt. − Minden mérkőzésnek, minden tornának úgy vágunk neki, hogy meg akarjuk nyerni, másként nem érdemes. Nem a miénk az Európa-bajnokság legerősebb csapata, de különleges szellemiség jellemez minket, talán győzelmi energiaként lehet meghatározni.”

Hogy a szlovénokról is essék szó: a válogatott másodszor szerepel Európa-bajnokságon, előzőleg a 2000-es tornára jutott ki, amelyen elvérzett a csoportkörben Spanyolország, Jugoszlávia és Norvégia mögött negyedikként végezve. A papírforma alapján idén sem eszik meg sok sót, mindamellett érdemes figyelni Benjamin Seskóra, a 21 éves csatárra, aki eddigi 29 válogatott fellépésén 11 gólt szerzett, klubcsapatában, a német élvonalbeli RB Leipzigben 42 tétmérkőzésen pályára lépve pedig 18-at 2023−2024-ben.

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

C-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

18.00, Stuttgart: Szlovénia–Dánia

21.00, Gelsenkirchen: Szerbia–Anglia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

15.00, München: Szlovénia–Szerbia

18.00, Frankfurt: Dánia–Anglia

JÚNIUS 25., KEDD

21.00, Köln: Anglia–Szlovénia

21.00, München: Dánia–Szerbia