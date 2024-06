1.5 millióan nézték az M4 Sporton a német–magyart

A vasárnap esti magyar–svájci labdarúgó-Eb-mérkőzés nézettségi csúcsát is megdöntve a teljes piac legnézettebb műsora lett az M4 Sporton szerdán este közvetített Németország–Magyarország találkozó, amelynek második félidejét több mint 1,5 millióan nézték. A meccs a teljes népesség és a fiatalok körében is tarolt, és online is rekordot döntött.