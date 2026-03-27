A Red Bull a középmezőnyben találta magát: Verstappen nem számít csodára Japánban

A Red Bull több fejlesztését is hozott magával a szezon harmadik versenyhétvégéjére, a Japán Nagydíjra, ám ez nem igazán mutatkozott meg a pályán. Max Verstappen a nyitányon közel 8 tized lemaradással lett a hetedik, majd a folytatásban a tizedik helyre szorult vissza, és hátránya az 1.4 másodpercet súrolta, miközben a csapattársa, Isack Hadjar mindkét szabadedzésen a mezőny második felében találta magát. A „vörös bikák” pénteken tehát inkább a középmezőnyt erősítették, a Mercedes, a Ferrari és a McLaren versenyzőin kívül az Audi, a Williams és a Haas egy-egy pilótája is befért mindkét autója elé.

Az új szabályrendszert élesen kritizáló és a csütörtöki sajtónapon az egyik legforróbb témát szolgáltató négyszeres világbajnok nem is akarta leleplezni a csalódottságát, s hozzátette, nem vár semmi csodát a hétvége folytatásában. „Őszintén szólva, nem volt túl jó kezdés: nincs egyensúly, nincs tapadás, egyik szélsőségből a másikba csaptunk át a két szabadedzés között, és egyik sem volt túlzottan jó. Rengeteg munka vár még ránk, meg kell értenünk, miért vannak ilyen jelentős problémáink. Nem volt jó napunk. Egyszerűen próbáltunk kijavítani valamit, hogy aztán valami új gonddal szembesüljünk, miközben lényegében egyszer sem találtuk el a megfelelő egyensúlyt.”

Nem egyszerű orvosolni a problémákat. „Van ötletünk, hogy merre induljunk el, de jelenleg ezt nagyon nehéz megoldani, szóval nem számítok csodára szombaton. Még jobban meg kell értenünk ezeket a gondokat, és azt, honnan erednek. Arra is rá kell jönnünk, miért ilyen nagy a lemaradásunk az egyes szektorban, főként a közepes és a gyors tempójú kanyarokban.”