Nemzeti Sportrádió

A Red Bull a középmezőnyben találta magát: Verstappen nem számít csodára Japánban

H. L.H. L.
2026.03.27. 18:58
Verstappen nem számít túl sok jóra a folytatásban sem (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Japán Nagydíj
A Red Bull szenvedett a Formula–1-es Japán Nagydíj nyitó napján: Max Verstappen lemaradása a másfél másodpercet közelítette egy körön, miközben csapattársa, Isack Hadjar a mezőny második felében találta magát.

A Red Bull több fejlesztését is hozott magával a szezon harmadik versenyhétvégéjére, a Japán Nagydíjra, ám ez nem igazán mutatkozott meg a pályán. Max Verstappen a nyitányon közel 8 tized lemaradással lett a hetedik, majd a folytatásban a tizedik helyre szorult vissza, és hátránya az 1.4 másodpercet súrolta, miközben a csapattársa, Isack Hadjar mindkét szabadedzésen a mezőny második felében találta magát. A „vörös bikák” pénteken tehát inkább a középmezőnyt erősítették, a Mercedes, a Ferrari és a McLaren versenyzőin kívül az Audi, a Williams és a Haas egy-egy pilótája is befért mindkét autója elé.

Az új szabályrendszert élesen kritizáló és a csütörtöki sajtónapon az egyik legforróbb témát szolgáltató négyszeres világbajnok nem is akarta leleplezni a csalódottságát, s hozzátette, nem vár semmi csodát a hétvége folytatásában. „Őszintén szólva, nem volt túl jó kezdés: nincs egyensúly, nincs tapadás, egyik szélsőségből a másikba csaptunk át a két szabadedzés között, és egyik sem volt túlzottan jó. Rengeteg munka vár még ránk, meg kell értenünk, miért vannak ilyen jelentős problémáink. Nem volt jó napunk. Egyszerűen próbáltunk kijavítani valamit, hogy aztán valami új gonddal szembesüljünk, miközben lényegében egyszer sem találtuk el a megfelelő egyensúlyt.”

Nem egyszerű orvosolni a problémákat. „Van ötletünk, hogy merre induljunk el, de jelenleg ezt nagyon nehéz megoldani, szóval nem számítok csodára szombaton. Még jobban meg kell értenünk ezeket a gondokat, és azt, honnan erednek. Arra is rá kell jönnünk, miért ilyen nagy a lemaradásunk az egyes szektorban, főként a közepes és a gyors tempójú kanyarokban.”



„Menj ki!” – Max Verstappen kitessékelt egy újságírót a Japán Nagydíj sajtónapján

A négyszeres világbajnok a 2025-ös abu-dzabi futam előtt számára kellemetlen kérdést kapott, amit láthatóan azóta sem felejtett el...

A McLaren nem várja magát az élre; Hamiltonban felsejlettek a tavalyi rossz emlékek

A címvédő csapat szerint szombaton a Mercedes és a Ferrari is elé kerül.

„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik” – immár apukaként érkezett meg Alonso Szuzukába

Első gyermekének születése miatt érkezett később a Formula–1-es Japán Nagydíj hétvégéjére a kétszeres világbajnok spanyol.

Mattia Binotto marad az Audi csapatfőnöke

„Nem keresünk új csapatfőnököt, hanem átszervezést hajtunk végre.”

 

40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés3.30–4.30
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik