„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik” – immár apukaként érkezett meg Alonso Szuzukába

A 44 éves spanyol versenyző a DAZN streamingszolgáltatónak – már Szuzukában – nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy örömteli és különleges pillanatokon vannak túl. Alonso a nagy nyilvánosságtól távol tartja a magánéletét, további részleteket a gyermek születéséről ezúttal sem osztott meg.
A 2005-ös és a 2006-os idény világbajnoka a csütörtöki sajtónapon nem jelent meg Japánban, a pénteki első szabadedzésen pedig még nem ült autóba, helyette Jak Crawford kapott lehetőséget az Aston Martinnál.
„Jetlagem van, mert reggel érkeztem és azután teljesítettem a második szabadedzést, úgyhogy ma korán kell aludni mennem, mert kimaradt egy éjszaka az európai időszámítás szerint” – fogalmazott Alonso. Alonso párja, a DAZN-nél riporterként dolgozó Melissa Jiménez már a negyedik gyermekének adott életet, Marc Bartra labdarúgótól két lánya és egy fia van.
„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik, és persze stresszelsz és aggódsz, hogy minden rendben lesz-e” – mondta még Alonso. A szezon harmadik állomásának programja magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 7 órakor az időmérő edzésre kerül sor. Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap 8 órakor rajtol.
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.133
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|3.30–4.30
|Időmérő
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja
|7.00
