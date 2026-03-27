Nemzeti Sportrádió

„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik” – immár apukaként érkezett meg Alonso Szuzukába

2026.03.27. 12:48
Megszületett Fernando Alonso első gyermeke (Fotó: Getty Images)
F1 Aston Martin Fernando Alonso
Első gyermekének születése miatt érkezett később a Formula–1-es Japán Nagydíj hétvégéjére a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, aki pénteken számolt be arról, hogy az édesanya és a baba is jól van.

A 44 éves spanyol versenyző a DAZN streamingszolgáltatónak – már Szuzukában – nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy örömteli és különleges pillanatokon vannak túl. Alonso a nagy nyilvánosságtól távol tartja a magánéletét, további részleteket a gyermek születéséről ezúttal sem osztott meg.

A 2005-ös és a 2006-os idény világbajnoka a csütörtöki sajtónapon nem jelent meg Japánban, a pénteki első szabadedzésen pedig még nem ült autóba, helyette Jak Crawford kapott lehetőséget az Aston Martinnál.

„Jetlagem van, mert reggel érkeztem és azután teljesítettem a második szabadedzést, úgyhogy ma korán kell aludni mennem, mert kimaradt egy éjszaka az európai időszámítás szerint” – fogalmazott Alonso. Alonso párja, a DAZN-nél riporterként dolgozó Melissa Jiménez már a negyedik gyermekének adott életet, Marc Bartra labdarúgótól két lánya és egy fia van.

„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik, és persze stresszelsz és aggódsz, hogy minden rendben lesz-e” – mondta még Alonso. A szezon harmadik állomásának programja magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 7 órakor az időmérő edzésre kerül sor. Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap 8 órakor rajtol.

Őrségváltás az élen: Piastri volt a leggyorsabb a második szuzukai edzésen

Az ausztrált a két Mercedes követte, míg a gyakorlás elején problémába ütköző Norris negyedik lett. A Red Bull eltűnt a mezőnyben.

A Mercedes tökéletes formában kezdett Japánban; Albon Pérezzel ütközött a nyitányon

Russell 26 ezreddel előzte meg Antonellit, míg a harmadik helyezett Norris lemaradása 132 ezred volt.

A Ferrari meglepheti a Mercedest a Japán Nagydíjon?

Az FIA az utolsó pillanatban változtatott az időmérőn, míg a versenyen eső borzolhatja a kedélyeket.

40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés3.30–4.30
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

