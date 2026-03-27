„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik” – immár apukaként érkezett meg Alonso Szuzukába

A 44 éves spanyol versenyző a DAZN streamingszolgáltatónak – már Szuzukában – nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy örömteli és különleges pillanatokon vannak túl. Alonso a nagy nyilvánosságtól távol tartja a magánéletét, további részleteket a gyermek születéséről ezúttal sem osztott meg.

A 2005-ös és a 2006-os idény világbajnoka a csütörtöki sajtónapon nem jelent meg Japánban, a pénteki első szabadedzésen pedig még nem ült autóba, helyette Jak Crawford kapott lehetőséget az Aston Martinnál.

„Jetlagem van, mert reggel érkeztem és azután teljesítettem a második szabadedzést, úgyhogy ma korán kell aludni mennem, mert kimaradt egy éjszaka az európai időszámítás szerint” – fogalmazott Alonso. Alonso párja, a DAZN-nél riporterként dolgozó Melissa Jiménez már a negyedik gyermekének adott életet, Marc Bartra labdarúgótól két lánya és egy fia van.

„Előre nem igazán lehet ezt elképzelni, csak megtörténik, és persze stresszelsz és aggódsz, hogy minden rendben lesz-e” – mondta még Alonso. A szezon harmadik állomásának programja magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 7 órakor az időmérő edzésre kerül sor. Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap 8 órakor rajtol.