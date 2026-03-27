Mattia Binotto marad az Audi csapatfőnöke

2026.03.27. 13:42
Binotto 2024 óta vezeti az Audi Formula–1-es projektjét (Fotó: Getty Images)
F1 Mattia Binotto Audi Formula–1
Jonathan Wheatley hirtelen távozását követően nemcsak ideiglenesen, hanem véglegesen átveszi az Audi Formula–1-es istálló vezetését Mattia Binotto.

Erről maga az olasz szakember nyilatkozott a hétvégi Japán Nagydíj helyszínén.

„Nem keresünk új csapatfőnököt, hanem átszervezést hajtunk végre” – mondta Binotto a német Sky TV-nek Szuzukában.

Az 56 éves szakember korábban a Ferrari F1-es alakulatát is irányította, 2024 óta pedig ő vezeti az Audi F1-es projektjét. A német autógyártó a mostani idényben csatlakozott a Formula–1-es mezőnyhöz, miután felvásárolta a svájci Sauber istállót. A korábban a Red Bullnál dolgozó Wheatley már a Saubernél is csapatfőnök volt, a múlt héten viszont az Audi bejelentette, hogy „személyes okokból” azonnali hatállyal távozik a posztról. Sajtóértesülések szerint az 58 éves angol szakember az Aston Martinhoz tart, amelynél a csapatfőnöki posztról lemondó Adrian Newey helyét veszi át.

Nagyon gyorsan történt minden. Jonathan azt mondta, személyes okokból nem tudja magát hosszabb távra elkötelezni, ezt pedig ítélkezés nélkül tiszteletben kellett tartanunk. Ennek következményeként az Audinál úgy határoztunk, hogy felmentjük őt a munkavégzés alól” – nyilatkozta Binotto, hozzátéve, Wheatley nagyon jó munkát végzett a csapatnál.

Az olasz csapatfőnök azt is elmondta, a bahreini és szaúdi hétvégék törlése nyomán kialakult öthetes kényszerszünet alkalmat ad az istálló átszervezésére. Az Audi az első két viadalon két világbajnoki pontot szerzett, a brazil Gabriel Bortoleto révén, aki kilencedik lett az ausztráliai idénynyitón.

 

 

F1 Mattia Binotto Audi Formula–1
